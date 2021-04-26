ЄС може відкрити кордони для туристів, щеплених схваленими вакцинами

Євросоюз влітку 2021 року планує почати приймати туристів, які мають щеплення від коронавірусу. Однак лише тими вакцинам, які схвалені Європейським агентством лікарських засобів.

Про плани ЄС приймати туристів виданню розповіла глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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ЄС планує відкриття кордонів для вакцинованих туристів

Водночас вона не уточнила, коли саме хочуть відкрити для туристів кордони Європейського союзу. Однак зазначила, що це може статися влітку 2021 року.

Наразі також невідомі деталі того, як буде відновлюватися туризм.

Зрозуміло одне: всі 27 держав-членів беззастережно приймуть всіх, хто вакцинований вакцинами, які схвалені Європейським агентством лікарських засобів (EMA),

– заявила фон дер Ляєн.

Вона додала, що американці теж використовують відповідні вакцини, тому зможуть подорожувати до країн ЄС. Крім того, наразі йдуть активні переговори між США та ЄС про визнання "паспортів вакцинації" один одного.

Водночас фон дер Ляйен уточнила, що відновлення поїздок залежатиме від епідеміологічної ситуації.

COVID-паспорти в Європі: основне