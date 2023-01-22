Вперше за багато місяців: у ЄС хочуть синхронізувати санкції проти Білорусі та Росії, – ЗМІ

Білорусь є активною співучасницею війни Росії проти України. Однак Євросоюз не вводить проти Мінська таких же санкцій, як і проти Москви. Та тепер в Брюсселі триває обговорення такого кроку.

Про це ЗМІ повідомляють з посиланням на власні джерела. За їхніми словами, Єврокомісія розпочала консультації не тільки щодо нового пакету санкцій проти Росії, але й синхронізацію обмежень і проти Білорусі.

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Якою є позиція ЄС та чому санкції досі не синхронізовані

Від початку повномасштабного вторгнення режим Лукашенка фактично віддав у розпорядження Росії свою територію, з якої окупанти почали наступ на Півночі, зокрема на Київщину, окупувавши Чорнобильську АЕС, Бучу, Ірпінь, Бородянку, Макарів, Гостомель. Крім того, з білоруської території по Україні неодноразово завдавали ракетних ударів. Однак у Євросоюзі обрали позицію розрізняти агресора та країну, що підтримує його. Тому санкції, які ЄС вводив проти Росії, часто не поширювалися на Білорусь.

Таку позицію в Брюсселі аргументують бажанням показати цю різницю Білорусі та не штовхнути Мінськ повністю в руки Кремля.

Однак на тлі повідомлень про загрозу безпосередньої участі білоруської армії у війні проти України, у ЄС вирішили таки обговорити питання синхронізації санкцій. Поки що Німеччина та ще кілька членів ЄС виступають проти такого кроку, аргументуючи це тим, що поки Білорусь не є фізичним учасником вторгнення, потрібно дотримуватися політики розрізнення агресора і його підтримки.

На які кроки готові піти в ЄС і чому вони необхідні

За даними джерел ЗМІ, Євросоюз обговорює запровадження повного ембарго на зброю та товари подвійного призначення. Причина проста, логічна та нагальна – Білорусь імпортує з ЄС умовне медичне обладнання, а потім його можуть відправити на завод з виготовлення безпілотників. Крім того, Білорусь поки що може імпортувати певні види озброєння, що дозволяє їй передавати цю зброю Росії.

Також Броссель обговорює заборону експорту з ЄС до Білорусі електроніки, побутової техніки чи предметів розкоші. Адже росіяни можуть купувати завезені з ЄС товари у Білорусі.

Джерела видання стверджують, що точно будуть введені санкції проти білоруських банків, адже росіяни їздять до Білорусі, щоб знімати гроші зі своїх карток.

Також Броссель обговорює санкції проти меблевого сектору та заборону імпорту з Білорусі алкоголю й тютюнових виробів.

Нагадаємо, що ЄС готує вже 10-ий пакет санкцій проти Росії. Зараз в Євросоюзі триває обговорення та погодження нових обмежень. попередньо новий пакет санкцій планують оголосити 24 лютого – на річницю початку повномасштабної війни.