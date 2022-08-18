ЄС не дійшов до консенсусу щодо обмеження видачі туристичних віз росіянам, – ЗМІ

У ЄС ще не прийшли до згоди щодо обмежень з видачі туристичних віз для росіян. Низка країн підтримують заборони на візи для громадян країни-агресорки, однак є й ті, що проти.

Фінляндія цього тижня оголосила, що вдвічі скорочує кількість заяв на візи росіянам. З 1 вересня за ними щодня зможуть звертатись до 500 людей. При цьому максимум 20% цих місць буде виділено на туристичні візи, тобто не більше, ніж 100 туристичних віз в день

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Які країни підтримують заборону віз

Нагадаємо, що Естонія заборонила в'їзд навіть тим росіянам, у яких вже були візи.

Підтримали заборону, Польща, Чехія і Латвія також. Вони вжили заходів, щоб обмежити росіянам в'їзд до ЄС.

Колишній міністр оборони Литви і нинішній член Європарламенту Раса Юкнявічене каже, що заборона видачі віз росіянам – це питання безпеки.

Німеччина виступає проти

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що, крім санкцій проти росії, важливо також стати на бік тих, хто біжить звідти і не згоден з путінським режимом.

Високопоставлений німецький дипломат, на якого посилається ЗМІ, вважає, що Шольц цими словами лише намагається збалансувати свою власну партію, яка розколота між тими, хто хоче діалогу з росією, і тими, хто проти.

В ЄС говорять про стосунки з росією після війни

За інформацією видання, після закінчення війни європейські економіки нібито захочуть відновити зв'язки з Москвою. Намірились переконувати "пересічних росіян" у перевагах європейських цінностей.

Лунають заяви, що післявоєнні плани європейської безпеки повинні будуть включати росію, тому надіються, що москва буде "активно працювати" з своїми європейськими сусідами.

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