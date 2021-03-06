Столтенберг: Євросоюз не здатен гарантувати безпеку Європи, потрібна допомога сусідів

Генсек НАТО пояснив, що територія Європейського Союзу значно менша за території, якими опікується НАТО. І хоча частина військ перебуває на північному кордоні Європи, у разі конфлікту знадобиться допомога сусідніх країн.

Єнс Столтенберг наголосив, що "оборона Європи залежить від тісних трансатлантичних зв'язків, а не від пошуку стратегічної автономії континенту". Він заявив, що не вірить у те, що будь-яка країна світу або цілий континент зможуть самотужки вирішити проблеми безпеки, з якими світ стикається сьогодні.

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Про які проблеми безпеки зауважив Генсек НАТО

В північній частині Європи розташовані фланги ЄС, які за потреби захищатимуть від російських зазіхань США, Канаду та Велику Британію (які не є частиною ЄС).

Конфлікт на території Туреччини (яка теж не в ЄС) з терористичним угрупованням ІДІЛ. Вона має кордони з Сирією та Іраком, тому є стратегічною територією у цій війні.

Я підтримую зусилля ЄС у галузі оборони, оскільки більші витрати на оборону, нові військові можливості та вирішення проблеми фрагментації європейської оборонної промисловості – все це буде корисно для європейської безпеки, трансатлантичної безпеки для всіх нас. Тож усі ці зусилля – поки вони доповнюють НАТО – ми вітаємо їх, але ЄС не може захищати Європу,

– заявив Столтенберг.

Він додав, що понад 90% людей, що живуть у Європейському Союзі, фактично мають гарантії безпеки НАТО. Але лише 20% оборонних витрат трансатлантичної організації надходять від членів ЄС.