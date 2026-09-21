Лідери ЄС проситимуть Трампа надати Україні ракети до Patriot: який майданчик використають

Європейські лідери планують особисто переконати президента США Дональда Трампа надати Україні ракети-перехоплювачі для систем Patriot. Переговори відбудуться під час зустрічей Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку для посилення української ППО перед зимовими обстрілами.

Як повідомляє видання Bloomberg, європейські союзники прагнуть розв'язати питання гострого дефіциту засобів протиповітряної оборони перед початком холодів.

Як лідери Європи будуть намагатися вплинути на Трампа в питанні ракет для України?

Окрім прямого звернення до Вашингтона, лідери Європейського Союзу збираються закликати інші країни, зокрема Велику Британію та Японію, збільшити фінансову підтримку Києва.

Президент України Володимир Зеленський раніше зазначав, що для захисту критичної інфраструктури від російського балістичного терору державі необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів Patriot на зимовий період.

Українська сторона запропонувала США продати від 5% до 10% своїх військових резервів, однак чіткої реакції з боку Білого дому поки немає.

Європа шукає кошти та способи постачання зброї

Паралельно Європейський Союз ухвалив рішення спрямувати Україні 3,3 мільярда євро на закупівлю ракет і безпілотників для Сил оборони.

Також у Брюсселі вивчають можливість залучити ще 10 мільярдів євро з оборонної програми SAFE для реалізації спільних зброярських проєктів.

Наразі європейські партнери закликають міжнародну спільноту максимально прискорити передачу фінансової та військової допомоги. Зокрема, про це заявив комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс, наголосивши на високих ризиках для української енергетики цієї зими.

США стикаються з виснаженням власних арсеналів ППО

Як уже повідомлялося на нашому сайті, для ефективного захисту від балістичних атак Росії Україні потрібно до 120 ракет Patriot щомісяця.

Постачання з боку США ускладнилися через виснаження власних складів та загострення ситуації на Близькому Сході.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дональд Трамп розглядав можливість надання Україні ліцензій на виробництво менш сучасних версій ракет Patriot або розгортання їхнього складання на підприємствах у Європі.