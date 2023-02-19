Європейський союз вивчає шляхи для країн-членів об’єднатися для закупівлі боєприпасів, щоб допомогти Україні. Наразі нашій державі вкрай необхідні 155-міліметрові артилерійські снаряди.

Так, міністри закордонних справ ЄС обговорять ідею спільної закупівлі 155-міліметрових артилерійських снарядів для України на зустрічі у Брюсселі. Вона відбудеться 20 лютого.

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В ЄС вивчають можливість спільної закупівлі боєприпасів для України

Як стало відомо, Європейський союз терміново вивчає шляхи для своїх країн-членів об’єднатися для закупівлі боєприпасів, щоб допомогти Україні.

Представники ЄС та дипломати зазначають, що такий підхід був би ефективнішим, ніж члени ЄС розміщували індивідуальні замовлення. Вони наголосили, що більші замовлення також допоможуть промисловості інвестувати в додаткові потужності.

Нагадаємо, що напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни-члени ЄС об’єднатися, щоб якомога швидше доставити Україні більше боєприпасів.

Настав час справді пришвидшити виробництво та розширити виробництво стандартизованих продуктів, які відчайдушно потрібні Україні. Ми могли б подумати, наприклад, про передові угоди про закупівлю, які дають оборонній промисловості можливість інвестувати у виробничу лінію зараз, щоб бути швидшими та збільшити кількість, яку вони можуть поставити,

– заявила вона.

Естонія пропонує ЄС виділити 4 мільярди на боєприпаси для України

Естонія пропонує членам виділити 4 мільярди для спільної закупівлі 1 мільйона боєприпасів для української армії. Таллінн наполягає на тому, що це необхідно для відбиття російського наступу та контрнаступу ЗСУ.

Причина збільшення підтримки аргументована просто – за один день війни Росія використовує стільки снарядів, скільки Європа може виготовити за 1 місяць. Тому ЄС повинен терміново збільшувати свій потенціал, аби допомогти Україні протистояти ворогу.