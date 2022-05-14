У ЄС планують дозволити конфіскацію російського та білоруського майна без вироку суду

У Євросоюзі хочуть спростити конфіскацію майна, яке було нажито злочинним шляхом. Нові заходи планують поширити на російських та білоруських олігархів і політиків, які пов'язані з війною Росії в Україні.

Обсяг злочинних доходів у ЄС становить не менше 139 мільярдів євро

Щоб спростити конфіскацію майна, яке нажитого злочинним шляхом, Єврокомісія планує запропонувати поправки до законодавства. Про це заявив заступник голови Єврокомісії Маргарітіс Схінас в інтерв'ю тижневику Welt am Sonntag.

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Як зауважив Схінас, чинних законів недостатньо, щоб позбавити організовану злочинність високих прибутків.

Єврокомісія найближчим часом висуне пропозицію про удосконалення чинних правових рамок ЄС, які стосуються конфіскації майна, аби посилити повноваження національних органів правопорядку із вияву, заморозки й конфіскації майна, яке нажите злочинним шляхом, та керування ним,

– сказав він.

Заступник глави Єврокомісії повідомив, що обсяг злочинних доходів у ЄС становить не менше 139 мільярдів євро. За його словами, з цієї суми вдається конфіскувати лише один відсоток.

Повідомляється, що розроблені Єврокомісією поправки дозволять конфіскувати злочинні кошти та керувати ними без обвинувального вироку суду. Окрім того, нові правила допоможуть Єврокомісії ефективніше виконувати санкції проти олігархів та близьких до Володимира Путіна політиків.

"Дуже конкретний приклад того, наскільки важлива заморозка та конфіскація майна, ми бачимо у зв'язку із санкціями ЄС проти росіян та білорусів, які сприяли війні в Україні", – резюмував Схінас.

Україна претендує на російські активи

Видання Forbes у квітні повідомляло, що у світі заморожено російських активів на суму в 400 мільярдів доларів. На ці кошти претендує Україна, інфраструктуру якої Росія руйнує цинічною війною.

Нещодавно український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попросив у G7 передати Україні російські активи.

Назустріч Україні вже пішли у США та ЄС. Зокрема, американський президент Джозеф Байден подав у Конгрес пропозицію, щоб активи російських олігархів у США могли конфіскувати на користь України.

Водночас верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що країни Євросоюзу повинні розглянути можливість арешту заморожених російських валютних резервів та передати їх Україні.

В українському уряді вже оцінили збитки від війни з Росією у 500 мільярдів доларів. Очільник уряду Денис Шмигаль інформував, що на відбудову знадобиться близько 600 мільярдів доларів. Він також заявляв, що міжнародні партнери допоможуть Україні державі конфіскувати близько 500 мільярдів доларів, які належать росіянам.

Додамо, що в Офісі Президента запевнили, що мають відразу два плани, як стягнути російські гроші на свою користь.

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