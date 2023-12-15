ЄС показав Путіну язика і почав новий геополітичний відлік

У рішенні Європейського Союзу про відкриття переговорів прекрасно все.

Україна повертається в Європу

Само собою залишається бажання лідерів ЄС не опинитися у заручниках Угорщини і зберегти обличчя. Водночас угорський прем'єр Віктор Орбан не хоче бути цапом-відбувайлом для очільника Кремля Владіміра Путіна.

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У Євросоюзі є ті, хто поки не знає, що з нами робити, адже ще ніколи в історії переговори не починалися з країною, яка перебуває в стані війни. Хоча Орбан "своє", звісно, ще візьме, адже консенсус потрібен для відкриття і закриття кожного розділу переговорів.

Головне те, що Євросоюз "показав язик" Путіну, який в той же день розповідав на щорічній пресконференції про "російське місто Одесу" і все інше в тому ж сенсі. Рішення про переговори є, як кажуть в Євросоюзі, геополітичним. Воно визначає нові межі Європи і, власне, нову Європу, яка здатна показувати не тільки язик, а й зуби. Вона так само здатна підтримати одеситів, як і всіх українців в їхньому рішенні бути європейцями, а не частиною російської імперії.

Путін зробить все, щоб зіпсувати нашу євроінтеграцію. Тут не потрібно вводити себе в оману – для нього наше членство в ЄС такий самий кошмар, як і наше членство в НАТО. Боротьба за Євросоюз тільки починається.

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Україна повертається в Європу. В якомусь сенсі це реінтеграція, адже ми частиною Європи були до моменту російської окупації, а Росія Європу залишає. Українці завжди були європейцями, і цей факт тепер політично та ментально прийнятий в Євросоюзі.

Саміт ЄС запустив новий геополітичний та історичний відлік, його вже не зупинити.