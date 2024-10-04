Порушниця законодавства: Євросоюз подає до суду на Угорщину

Європейська комісія вирішила подати позов до суду ЄС проти Угорщини. Усе через те, що угорським урядом був прийнятий закон про "захист суверенітету".

Комісія вважає, що цей закон порушує законодавство Євросоюзу. Про це повідомляє "Голос Америки".

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ЄС попереджав про неприпустимість такого закону

Закон про "захист суверенітету" може дозволити владі Угорщини переслідувати осіб, які звинувачуються у підриві суверенітету держави.

Він набрав чинності в грудні 2023 року. Відповідно до цього закону, в Угорщині сформували державний орган, який збирає інформацію про будь-які групи чи осіб, які отримують вигоду від іноземного фінансування та мають вплив на думку суспільства. До цього процесу також можуть залучатися спецслужби Угорщини.

Уряд прем'єр Угорщини Віктора Орбана запевняє, що цим законом хочуть обмежити фінансування політичних партій з-за кордону для проведення їхніх виборчих кампаній.

Європейська комісія вирішила подати на Угорщину до Суду ЄС, оскільки вона вважає її національний закон про "захист суверенітету" таким, що порушує право ЄС. Цей закон засновує "Управління із захисту суверенітету", якому доручено розслідувати конкретну діяльність, яка, як стверджується, здійснюється в інтересах іншої держави або іноземного органу, організації чи фізичної особи, яка ймовірно може порушити чи поставити під загрозу суверенітет Угорщини,

– повідомила Європейська комісія.

У лютому 2024 року Угорщина уже отримувала попередження від Комісії, в якому остання висловила занепокоєння. Тоді Угорщина також запевняла, що її закон не порушує законодавство Євросоюзу, а усі занепокоєння Комісії назвала обґрунтованими.

Єврокомісія визнала цю відповідь незадовільною, тому у травні знову надіслала лист до Угорщини, де повторила свої скарги. Позиція угорської сторони залишилася незмінною.

Зважаючи на відповіді влади Угорщини, ЄС каже, що більшість скарг щодо цього закону, залишилися без належної відповіді. Проти закону, до слова, також виступили представники громадянського суспільства Угорщини.