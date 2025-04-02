"Нам не вистачає танків, бронемашин, артилерії": у ЄС представили нову стратегію оборони

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс презентував оборонну стратегію ЄС під назвою "Біла книга". У Брюсселі хочуть, аби країни ЄС витрачали на військові потреби до 3,5% від ВВП.

Водночас там кажуть, що це не є заміною членству в НАТО і не впливає на суверенність держав-членів Євросоюзу. Про це повідомив Андрюс Кубілюс на Безпековому форумі у Варшаві, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Якою є нова стратегія оборони ЄС

За словами єврокомісара, у Брюсселя дійсно є план збільшити військові бюджети країн ЄС – щонайменше до 3,5% від ВВП. Наразі ж середній рівень витрат сягає 2%, а єдиним лідером є Польща, яка витрачає 4,7% від ВВП.

Серед планів – розширення виробництва зброї, якої критично не вистачає в Європі. Однак, планують орієнтуватися на внутрішній розвиток ОПК, аби зменшити залежність від зовнішніх постачальників.

Нам не вистачає тисяч танків, бронемашин, артилерії та високотехнологічного оборонного обладнання. Нам потрібно закрити прогалини, перш за все, коштом масового виробництва того, що ми вже виробляємо,

– наголосив Кубілюс.

В ЄС також зосередяться над розвитком критичних авіаперевезень, дозаправлень в повітрі та космічних системах. Окремо у стратегії є пріоритет східних кордонів – у Польщі вже працюють над проєктом "Східний щит". Єврокомісар зазначив, що про оборону Європи треба не лише говорити, а імплементувати готові рішення.

"Ми повинні розуміти, що Путіна не зупинити, якщо ми просто зачитаємо йому "Білу книгу". Він буде стриманий лише тоді, коли ми перетворимо "Білу книгу" на дію", – зазначив єврокомісар.

Чи планує Єврокомісія замінити НАТО

Європейська комісія представила план ReArm Europe, спрямований на реалізацію масштабних оборонних ініціатив із загальним бюджетом у 800 мільярдів євро на найближчі роки. Значна частина цих коштів, а саме 150 мільярдів євро, буде використана для надання кредитів, що фінансуватимуть спільні оборонні проєкти.

Зокрема, йдеться про модернізацію військової інфраструктури, розвиток передових технологій, включно з безпілотними системами та засобами протидії їм, а також зміцнення військової мобільності та захисту кордонів Євросоюзу.

Кубілюс зазначив, що Єврокомісія не планує замінити НАТО, а національна безпека залишається державною політикою кожної з країн-членів ЄС. Зі свого боку Брюссель готовий запропонувати кошти та координацію.

"Європейський Союз – це наша економічна потуга. НАТО, разом з країнами-членами, тут для військової оборони", – зазначив Андрюс Кубілюс.

До слова, також стало відомо, що ЄС працює над власною системою супутникового зв'язку IRIS², яка має замінити Starlink. Однак вона буде доступна тільки з 2029 року.