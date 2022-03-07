ЄС припиняє співпрацю з Росією в галузі досліджень

Європейська комісія вирішила призупинити співпрацю з російськими структурами в галузі досліджень, науки та інновацій через агресію проти України.

Єврокомісія не укладатиме жодних нових контрактів чи угод з російськими організаціями за програмою Horizon Europe. Крім того, Комісія призупиняє виплати російським організаціям за чинними контрактами.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Співпраця ЄС у дослідженні базується на повазі до свобод і прав, які лежать в основі досконалості та інновацій. Жахлива військова агресія Росії проти України є нападом на ті самі цінності. Тому настав час покласти край нашому дослідницькому співробітництву з Росією,

– заявила виконавча віцепрезидентка Маргрете Вестагер.

У Єврокомісії додали, що раді подальшій участі України в програмах Horizon Europe (бюджет 95,5 мільярда євро) та Euratom Research and Training. Адже українські вчені та дослідники за 20 років співпраці продемонстрували передовий досвід та лідерство в інноваціях.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!