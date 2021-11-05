У ЄС рекомендували відкривати кордони для вакцинованих туристів

Держави-учасниці Євросоюзу рекомендували посилити карантинні обмеження. Зокрема 5 листопада Рада ЄС виключила Україну з переліку країн, громадянам яких можна відвідувати Європу з туристичною метою.

Таке рішення ухвалили з огляду на несприятливу епідемічну ситуацію в Україні. Загальна статистика зі захворюваності на COVID-19 у Європі також погіршилася – з початку листопада зафіксували на 6%, або на 1,8 мільйона випадків більше, ніж за попередній період.

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Остаточне рішення Єврорада ухвалить з понеділка, 8 листопада. Водночас кожна європейська країна зможе самостійно вирішувати, чи дозволяти українцям в'їзд на свою територію.

Повністю вакцинованим туристам можуть дозволити подорожі

З огляду на активні кампанії з вакцинації у світі, Євросоюз запропонував більш лояльні умови для повністю вакцинованих туристів. Усі вони ще повинні будуть пройти тести на коронавірус під час перетину кордонів.

Згадані туристичні обмеження в ЄС застосовують лише на період пандемії COVID-19. Вони не означають скасування безвізового режиму з Україною.

"Зелений перелік" країн, громадянам яких дозволено перетинати кордон з Євросоюзом регулярно оновлюють. При укладанні списків керуються статистикою щодо захворюваності на коронавірус, результати тестування громадян та вакцинації.

У Міністерстві закордонних справ України закликали громадян робити щеплення від COVID-19 та дотримуватися усіх карантинних заходів. Це дозволить покращити ситуацію та згодом послабити й скасувати усі обмеження.

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