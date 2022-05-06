ЄС розглядає персональні санкції проти коханки Путіна Кабаєвої, – ЗМІ

Європейський Союз запропонував ввести персональні санкції проти Аліни Кабаєвої, колишньої російської гімнастки та коханки Путіна. Зазначається, що вони можуть з'явитись у переліку шостого пакету, який Єврокомісія планує презентувати невдовзі.

Про це повідомило американське видання Bloomberg з посиланням на отриманий редакцією документ та джерела, ознайомлені із ситуацією. Перелік ще має бути узгоджений урядами країн-членів ЄС та може змінитись перед остаточним затвердженням, зазначають у виданні.

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Чому ЄС хоче ввести санкції проти Кабаєвої

Річ у тім, що Аліна Кабаєва є головою ради директорів російського акціонерного товариства "Национальная Медиа Группа" (НМГ). Це холдингова компанія, що володіє частками майже у всіх основних російських ЗМІ, які розповсюджують пропаганду. Тому Кабаєва несе безпосередню відповідальність за підтримку дій, що підривають суверенітет та територіальну цілісність України.

За документом, який отримала редакція Bloomberg, Кабаєва "тісно пов'язана з президентом Росії Володимиром Путіним". Раніше ЄС вже впровадив санкційні обмеження проти очільника Кремля і його двох доньок, яких той наплодив зі своєю ексдружиною.

У Кремлі неодноразово спростовували повідомлення про те, що 69-річний Путін перебуває у "романтичних стосунках" з 39-річною Кабаєвою чи має від неї дітей. При цьому російські ЗМІ, які раніше писали про стосунки диктатора з гімнасткою, часто раптово припиняли своє існування або ж їхнє фінансування скасовували.

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До слова, на посаду очільниці ради директорів НМГ Аліну Кабаєву у 2014 році взяв російських мільярдер Юрій Ковальчук, який є близьким до Путіна. Перед цим коханка вбивці майже 7 років була депутаткою Держдуми від партії "Единая Россия".

Додамо, що у березі видання The Wall Street Journal повідомляло про те, що США відклали введення санкцій проти Аліни Кабаєвої через занепокоєння, що такий крок може спричинити "ескалацію напруги у стосунках з Путіним". При цьому журналісти посилались на анонімні джерела серед високопосадовців у Білому домі.

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