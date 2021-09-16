ЄС розгляне створення військової навчальної місії в Україні

Посли країн ЄС 16 вересня планують розглянути варіанти створення військово-консультативної та навчальної місії ЄС в Україні. Вона повинна допомогти реформувати військову освіту.

Про це заявив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк. Він вже ознайомився з проєктом документу.

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Про що мовиться у документі

Він передбачає, що потенційна військова та консультативна навчальна місія ЄС потребуватиме 60 співробітників і працюватиме для консультування Департаменту освіти Міноборони України та Генштабу щодо "впровадження плану реформування професійної військової освіти". У документі викладено 4 можливі варіанти співпраці. Щоправда, про них наразі нічого невідомо.

Переваги місії

У документі зазначається, що така місія:

може бути корисною для підтримки стійкості України шляхом зміцнення її військового потенціалу;

здатна посилити залучення ЄС і бути висловленням солідарності з Україною після військової діяльності Росії на окупованих територіях та в Криму.

Існують певні побоювання

Однак документ також вказує на деякі недоліки такої місії, зокрема, ризик дублювання. Все через те, що чимало країн та організацій вже діють в Україні у сфері військової підтримки. До прикладу, НАТО, США, Канада, ОБСЄ. Крім того, важко передбачити реакцію інших суб'єктів, зацікавленими в ситуації в Україні.

Розширення присутності ЄС в Україні на військовий вимір вимагатиме одностайності між країнами-членами Євросоюзу й означатиме відхід від суто цивільної присутності.