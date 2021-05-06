ЄС розширив список країн, яким дозволив в'їзд: України в ньому немає

Європейський Союз розширив список третіх країн, громадянам яких дозволили в'їзд на територію держав-членів ЄС в період пандемії COVID-19. На жаль, України в ньому досі немає.
Джерело:Рада ЄС
6 травня список країн, громадянам яких дозволений в'їзд, поповнив Ізраїль. Так, у переліку вже є 7 держав. На жаль, України серед них поки нема.
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Яким країнам дозволили в'їзд
- Австралія,
- Нова Зеландія,
- Руанда,
- Сінгапур,
- Південна Корея,
- Таїланд.
Китаю також відкриють кордони
У списку є особливі адміністративні райони Китаю – Гонконг та Макао. Однак кордони для громадян відкриють після того, як сам Китай відкриється для європейців.
Резиденти Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану вважаються резидентами Євросоюзу для відвідування країн-членів. Також ця рекомендація стосується асоційованих країн з Шенгенської зони – Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.Зверніть увагу! Список країн переглядаються кожні 2 тижні і в разі необхідності його оновлюють. Державам дозволяють в'їзд за такими критеріями: епідеміологічна ситуація, протидія COVID-19, надійність інформації про захворювання.
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