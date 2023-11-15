Нелегке завдання, – високопосадовець ЄС пояснив труднощі введення 12 пакету санкцій проти Росії

В ЄС сподіваються досягти згоди в усіх питаннях щодо підтримки України під час засідання Європейської ради в грудні. Мовиться про виділення 50 мільярдів євро в межах Ukrainian Facility, відкриття переговорів про вступ, узгодження окремої секції в Європейському фонді миру, а також 12 пакету санкцій.

Про це off-record заявив високопосадовець ЄС кореспондентці 24 Каналу в Брюсселі.

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Європейський дипломат на умовах анонімності розповів, що зараз на столі переговорів перебувають декілька позицій, і деякі теми мають більшу підтримку з боку європейських лідерів. Втім, співрозмовник не береться прогнозувати, яким саме буде політичне рішення. Це вирішуватимуть очільники урядів держав-членів Євросоюзу.

"Я сподіваюся, що ми досягнемо згоди в усіх цих питаннях. Це те, що я хотів би бачити. Але я не можу зараз говорити про результати", – сказав євродипломат.

За словами співрозмовника, у дискусіях серед держав-членів є "конструктивний настрій". Втім, труднощі щодо отримання одностайності серед усіх держав – членів ЄС все ж існують. Крім того, це стосується і 12-го пакету санкцій.

"Найближчими тижнями доведеться обговорювати санкції, але це теж нелегка тема. Але ми працюємо, конструктивність є, як є і труднощі", – сказав співрозмовник.

Зазначимо, за даними Politico, Єврокомісія представила проєкт 12-го санкційного пакета проти Росії. До обмежень може увійти заборона на російські алмази. Над цим питанням ЄК працює разом із партнерами з G7. Єврокомісія пропонує ввести ембарго з січня 2024 року, втім введення непрямої заборони на імпорт алмазів, оброблених у Росії, у країни, що не входять до ЄС, відбуватиметься поступово.

Також у новому пакеті Брюссель пропонує запровадити жорсткіші вимоги до звітності, спрямовані до повного бану продажу російської нафти, яку купили, порушивши санкції. Попри узгодження ціни у 60 доларів за барель минулого року, Москві вдається продати свій товар за 80 доларів.

В Єврокомісії пропонують запровадити вимогу до сертифікатів, яка також включатиме деталізовані додаткові витрати, такі як страхування та фрахт. Ця ініціатива призначена для ускладнення схем, де трейдери можуть запропонувати великі додаткові суми для безпеки свого вантажу та стверджувати, що ці кошти покривають різні витрати, такі як транспорт. Очікується, що це поліпшить прозорість та дотримання правил у сфері торгівлі нафтою.

У рамках нових пропозицій Європейського Союзу розглядаються обмеження на імпорт російського чавуну, міді, алюмінієвого дроту та фольги. Додатково, розглядається встановлення обмежень на імпорт російського зрідженого нафтового газу (LPG) після вимог Польщі та Балтії. Це рішення викликане стратегічним запитом і може вплинути на ринок, оскільки Варшава є найбільшим покупцем зрідженого газу в ЄС, використовуючи його для автомобільного пального та опалення.

