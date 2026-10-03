"Гроші потрібні терміново": ЄС відмовив Україні у фінансовій допомозі, – FT

Брюссель відхилив прохання України про додаткову фінансову підтримку цього року. ЄС вимагає, щоб Київ спочатку виконав обіцяні реформи, необхідні для отримання подальшого фінансування.

Водночас українському парламенту складно ухвалити ці реформи, пише The Financial Times.

Чому ЄС відмовляється надати Україні додаткові кошти?

Влітку Україна заявила, що їй додатково потрібно 27 мільярдів доларів на оборону, і попросила Єврокомісію допомогти покрити цю суму.

Зорема, Київ хотів достроково отримати раніше частину 90-мільярдного єврокредиту, який ЄС погодив наприкінці минулого року. Ці гроші мали покрити значну частину фінансових потреб України у 2026 – 2027 роках.

За умови виконання реформ Україна могла отримувати до 45 мільярдів євро на рік.

Однак у 2026 році Київ отримав лише 15,7 мільярда євро, зокрема через затримки з проведенням необхідних реформ.

Серед них – скасування пільги з ПДВ для невеликих посилок і нові правила оподаткування цифрових платформ. Парламент уже ухвалив відповідні законопроєкти.

Водночас до них додали спірну поправку, яка послаблює правила для політично значущих осіб (PEP).

ЄС, навпаки, вимагав посилити ці правила для боротьби з корупцією.

Якщо поправку остаточно затвердять, Україна може не виконати одну з умов для отримання фінансування від ЄС.

Єврокомісари Валдіс Домбровскіс і Марта Кос направили листа голові Верховної Ради. У ньому вони наголосили, що Україна все ще може отримати додаткову фінансову допомогу у 2026 році, якщо виконає необхідні реформи.

Вони окремо зазначили, що не можна послаблювати українські правила щодо політично значущих осіб.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україні терміново потрібні додаткові кошти. Зокрема, для нарощування виробництва дронів та засобів перехоплення напередодні зими.

Він зазначив, що під час війни реформи не завжди можна проводити за звичайним графіком. "Ми маємо захищатися зараз, і на деякі рішення, зокрема фінансові, не можна чекати", – сказав політик.

Однак Брюссель відмовився достроково надати Україні кошти, передбачені на 2027 рік. Натомість ЄС закликав Київ виконати умови, які можуть розблокувати близько 34 мільярдів євро допомоги цього року.

У спільній заяві України та Єврокомісії від 1 жовтня йдеться, що сторони визначили способи покриття бюджетних і оборонних потреб України у 2026 році. Також вони підтвердили кроки, необхідні для своєчасного отримання коштів.