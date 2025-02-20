ЄС звинуватило Польщу у корупції під час "брудної" закупівлі неякісних генераторів для України

Європейське бюро боротьби з шахрайством (OLAF) з'ясувало про корупційну схему у Польщі під час закупівлі генераторів для України. Варшава має виплатити компенсацію ЄС.

Від Варшави вимагають повернути 90 мільйонів євро Євросоюзу, заявив єврокомісар Пьотр Серафін. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Polsat News.

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У чому звинувачують Польщу

Як розповів єврокомісар, у порушенні підозрюють Держагентство зі стратегічних резервів під час прем'єрства Матеуша Моравецького впродовж 2017 – 2023 років. OLAF вдалося з'ясувати, що під час закупівлі генераторів ціну штучно завищили.

Ба більше, встановили, що при закупівлі була відсутня конкуренція, а деякі підрядники отримали "несправедливі переваги". Також придбані для України генератори виявилися неналежної якості, і їх передали польським рятувальникам.

Міністр у справах Європейського Союзу Польщі Адам Шлапка додав, що сума, яку потрібно повернути ЄС, "з погляду держави не є грошима, які похитнуть польську економіку". Але це 91 мільйон, який, на його думку, можна було б на щось витратити.

За його словами, наразі польська сторона чекає на документи від бюро. Польський міністр наголосив, що відповідний звіт стане "важливим доказом" для прокуратури, яка розслідує порушення Державного агентства стратегічних резервів.

Зауважимо, що ще у серпні 2024 року у Польщі оголосили у розшук колишнього керівника Державного агентства зі стратегічних резервів Міхала Кучмеровського. Його підозрювали в участі в "організованій злочинній групі" та корупції.