ЄС визнав перший Covid-сертифікат не члена євроспілки: якій країні пощастило
9 липня 2021 , 11:28Читать новость на русском
Джерело:Укрінформ
Євросоюз ухвалив рішення визнавати паспорти вакцинації Швейцарії. Їх визнаватимуть на рівні з документами, які видали країнам-членам ЄС.
Швейцарія стане першою з країн Європейського економічного простору, яку приєднають до електронної системи ЄС.
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Крістіан Віганд заявив, що з 9 липня швейцарські паспорти вакцинації визнаватимуть на тих же умовах, що й цифрові COVID-сертифікати країн ЄС.
Єврокомісія ухвалила сьогодні рішення, яке гарантує, що сертифікати COVID-19, які видає Швейцарія, вважатимуться еквівалентними цифровим COVID-сертифікатам ЄС,
– наголосив речник ЄС.
Паспорти вакцинації у світі: останні новини
- З 1 липня у ЄС запровадили єдині цифрові коронавірусні сертифікати. Вони дозволяють жителям Євросоюзу вільно переміщатися територією ЄС.
- Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "європейський цифровий сертифікат COVID є символом відкритої та безпечної Європи".
- Тим часом в Україні вже почали тестувати цифрові прототипи сертифікатів вакцинації.
- Над розробкою і технічною реалізацією COVID-сертифікатів працюють Мінцифри, МОЗ, НСЗУ, МЗС та ДПСУ.
- Тим часом для вакцинованих українців свої кордони вже відкрили Австрія та Нідерланди.