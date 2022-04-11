ЄС вніс у "чорний список" 21 російську авіакомпанію

Євросоюз вніс 21 російську авіакомпанію до "чорного списку" та заборонив їм літати у власному повітряному просторі. Авіакомпанії порушили міжнародні стандарти безпеки.

Обмеження стосуються і найбільших авіакомпаній

До списку потрапили й найбільші авіакомпанії Росії – "Аерофлот", "Росія", "Побєда", Utair та S7. Тепер їм заборонені польоти в межах Євросоюзу, оскільки вони не відповідають міжнародним стандартам безпеки.

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Авіакомпанії не мають дійсного сертифіката льотної придатності

Регулятор наголосив, що відповідне рішення показує "серйозні побоювання з приводу безпеки через примусову перереєстрацію Росією літаків, що належать іноземним власникам".

Комісар ЄС з питань транспорту Адін Валеан зазначив, що федеральне агентство повітряного транспорту Росії дозволило російським авіакомпаніям експлуатувати сотні іноземних літаків без дійсного сертифіката льотної придатності.

Обмеження не є санкційними

Оскільки російські авіакомпанії свідомо погодились і зробили це, порушуючи відповідні міжнародні стандарти безпеки, порушення не могли залишити без уваги.

Це не лише порушує Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, але й створює безпосередню загрозу безпеці. Ми живемо в умовах невиправданої військової агресії Росії проти України. Але хочу чітко пояснити, що це рішення не є черговою санкцією проти Росії, воно було ухвалено виключно з технічних міркувань та міркувань безпеки,

– наголосив Адін Валеан.

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