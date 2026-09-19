ЄС терміново шукає гроші для України перед настанням зими, – Bloomberg

ЄС закликає партнерів збільшити фінансову допомогу Україні. Потреби країни у грошах зростають через війну та наближення зими.

Заклик до партнерів допомогти Україні з грошима пролунав на зустрічі міністрів фінансів країн ЄС у Дубліні. У засіданні також взяли участь представники Великої Британії, Швейцарії та Канади, пише Bloomberg.

Скільки коштів бракує Україні і де їх шукатимуть?

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс пояснив, що кредит ЄС розрахований на покриття приблизно двох третин потреб України, тоді як решту фінансування мають забезпечити інші партнери.

Нагадаємо, що на початку року ЄС погодив кредитний пакет на 90 мільярдів євро для підтримки Києва у 2026 – 2027 роках.

Однак через військові витрати вже виник дефіцит близько 27 мільярдів доларів. У 2027 році він може становити щонайменше 32 мільярди доларів.

Тому ЄС закликає інші країни, зокрема Велику Британію та Японію, надати Україні фінансову допомогу.

Джерела Bloomberg повідомили, що наступного тижня в Нью-Йорку представники ЄС обговорюватимуть це питання з партнерами під час Генасамблеї ООН.

Домбровскіс зазначив, що що отримати додаткову фінансову підтримку буде простіше за умови виконання Україною погодженої з донорами програми реформ.

Частина пропозицій, зокрема щодо податків, досі не ухвалена українським парламентом.

За словами співрозмовників Bloomberg, прогрес у проведенні реформ і залученні фінансування від третіх країн також може допомогти отримати додаткові кошти від країн ЄС.

Деякі держави Євросоюзу знову розглядають можливість використання частини 210 мільярдів євро заморожених у Європі активів російського Центробанку.

Водночас інші країни пропонують вирішити проблему за допомогою додаткових спільних запозичень.