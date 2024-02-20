Ситуація драматична, а прогресу немає: Сікорський розкритикував ЄС за брак військової допомоги

На початку року в ЄС заявили про бажання реформувати Європейський фонд миру, аби він міг ефективніше покривати потреби української армії. Втім, як відомо, країни-члени Євросоюзу досі не знайшли компроміс щодо реформи.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що незадоволений засіданням Ради ЄС МЗС, оскільки колеги не узгодили реформування Європейського фонду миру. Інших джерел фінансування передачі зброї для України також немає. Про це повідомив Сікорський після засідання Ради ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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ЄС не може забезпечити Україну снарядами

За словами польського міністра, до європейських колег під час засідання долучився їхній український колега Дмитро Кулеба в онлайн режимі. Очільник МЗС України звернувся з проханням про термінове постачання боєприпасів.

Мені прикро констатувати, що в цьому питанні також немає прогресу, оскільки є країни, які продовжують блокувати створення спеціальної лінії фінансування для оборони України в Європейському фонді миру, а інших джерел фінансування для постачання боєприпасів немає,

– сказав Радослав Сікорський.

Він зазначив, що ситуація на фронті в Україні "починає набувати драматичного характеру". Міністр каже, що закликав колег ухвалити рішення про реформу фонду, звідки Україна отримує військову допомогу, якнайшвидше.

Як ми знаємо, Авдіївка вже впала, росіяни тиснуть у кількох напрямках, і, можливо, вже майже запізно,

– додав міністр.

Очільник МЗС Польщі зазначив, що міністри обговорюють пропозицію президента Чехії щодо закупівлі снарядів в третіх країнах.

Сікорський зазначив, що сьогодні пропозиція була "на столі переговорів", а також в межах двосторонніх контактів Польщі з іншими країнами. Однак, наразі рішення про фінансування закупівлі цих боєприпасів поки немає.

Це певна новизна ситуації, тому що до цього часу ми думали, що снарядів більше немає. А виявляється, що є не тільки боєприпаси, а й потужності для їхнього виробництва. Не вистачає лише рішення про мобілізацію коштів на закупівлю і виробництво,

– повідомив Сікорський.