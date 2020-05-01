ЄС біднішає швидше, ніж решта світу: скільки втратила економіка через COVID-19

Важливо Уряд домовляється з країнами ЄС про сезонну роботу українців-заробітчан
Згідно з останніми даними Євростату, економіка ЄС скоротилася на 3,5% за перші три місяці 2020 року. Такими темпами вона впаде на 13% за рік, і Європа недорахується майже 2 трильйони євро. Приблизно стільки ж їй доведеться витратити на боротьбу з коронавірусом і кризою.
Якщо вірус не відступить у другій половині року, і економіка не почне відновлюватися, загальний збиток буде ще більш істотним. Європейський центробанк допускає, що падіння ВВП за підсумками року досягне 12% в країнах обігу євро,
– мовиться у повідомленні.
Як сказала голова центробанку Крістін Лагард, швидкість і глибина падіння економіки безпрецедентні для мирного часу. Вона додала, що масштаб спаду буде повністю залежати від того, скільки триватиме карантин і наскільки успішними виявляться заходи підтримки людей і бізнесу.
Євросоюз постраждав більше за інших. Адже саме на ЄС припала майже половина всіх пов'язаних з пандемією COVID-19 смертей.
Як коронавірус вплинув на світову економіку
- Пандемія коронавірусу вплинула на всіх, починаючи від промислових гігантів та завершуючи дрібними підприємствами.
- За попередніми прогнозами, прибуток авіакомпаній через пов'язану з коронавірусом кризу у 2020 році знизиться на 55% або на 314 мільярдів доларів у порівнянні з показником 2019 року.
- Аби пом'якшити фінансовий вплив пандемії COVID-19 авіакомпанії звільняють своїх працівників та зменшують зарплати.
- Обсяги фінансової допомоги центральних банків для боротьби з пандемією коронавірусу можуть вплинути на ціну золота. Вартість дорогоцінного металу може зрости до рекордного рівня до жовтня 2021 року.
- Фондові ринки світу продовжує "лихоманити". Основні біржові показники то різко опускаються на тлі економічного спаду через коронавірус та обвал цін на нафту, то, навпаки, – підіймаються після введення державами антикризових заходів для боротьби з наслідками COVID-19.