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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      ЄС біднішає швидше, ніж решта світу: скільки втратила економіка через COVID-19

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      ЄС біднішає швидше, ніж решта світу
      ЄС біднішає швидше, ніж решта світу / Getty Images

      Пандемія коронавірусу та карантинні заходи занурили європейську економіку у найглибшу кризу за всю її післявоєнну історію. За попередніми підрахунками саме Євросоюз постраждав найбільше від коронавірусу.

      Ба більше, Євросоюз біднішає швидше, ніж решта світу, пише ВВС Україна.

      Важливо Уряд домовляється з країнами ЄС про сезонну роботу українців-заробітчан

      Згідно з останніми даними Євростату, економіка ЄС скоротилася на 3,5% за перші три місяці 2020 року. Такими темпами вона впаде на 13% за рік, і Європа недорахується майже 2 трильйони євро. Приблизно стільки ж їй доведеться витратити на боротьбу з коронавірусом і кризою.

      Якщо вірус не відступить у другій половині року, і економіка не почне відновлюватися, загальний збиток буде ще більш істотним. Європейський центробанк допускає, що падіння ВВП за підсумками року досягне 12% в країнах обігу євро,
      – мовиться у повідомленні. 

      Як сказала голова центробанку Крістін Лагард, швидкість і глибина падіння економіки безпрецедентні для мирного часу. Вона додала, що масштаб спаду буде повністю залежати від того, скільки триватиме карантин і наскільки успішними виявляться заходи підтримки людей і бізнесу.

      Євросоюз постраждав більше за інших. Адже саме на ЄС припала майже половина всіх пов'язаних з пандемією COVID-19 смертей.

      Як коронавірус вплинув на світову економіку

      • Пандемія коронавірусу вплинула на всіх, починаючи від промислових гігантів та завершуючи дрібними підприємствами.
      • За попередніми прогнозами, прибуток авіакомпаній через пов'язану з коронавірусом кризу у 2020 році знизиться на 55% або на 314 мільярдів доларів у порівнянні з показником 2019 року. 
      • Аби пом'якшити фінансовий вплив пандемії COVID-19 авіакомпанії звільняють своїх працівників та зменшують зарплати.
      • Обсяги фінансової допомоги центральних банків для боротьби з пандемією коронавірусу можуть вплинути на ціну золота. Вартість дорогоцінного металу може зрости до рекордного рівня до жовтня 2021 року.
      • Фондові ринки світу продовжує "лихоманити". Основні біржові показники то різко опускаються на тлі економічного спаду через коронавірус та обвал цін на нафту, то, навпаки, – підіймаються після введення державами антикризових заходів для боротьби з наслідками COVID-19.
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Гроші ВВП Коронавірус COVID-19 Євросоюз Обвал цін на нафту Світова криза 2020
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