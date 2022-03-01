ЄСПЛ оприлюднив рішення вказати Росії утриматися від нападів на населення України

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення вказати уряду Росії, що необхідно утримуватись від військових нападів на цивільне населення та цивільні об'єкти.

Відповідне рішення ЄСПЛ оприлюднив у вівторок, 1 березня.

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Крім того, потрібно утриматися від нападів на:

житлові приміщення,

автомобілі швидкої допомоги,

інші цивільні об'єкти, що особливо охороняються, такі як школи та лікарні.

А також негайно забезпечити безпеку медичних установ, персоналу та автомобілів швидкої допомоги на території, що зазнала нападу або облоги російських військ.

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