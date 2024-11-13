"Обнуляв" своїх бійців: на Луганщині ліквідували відомого російського командира-м'ясника

Під Луганськом, неподалік Кремінної, загинув російський полковник Євгєній Барісович Ладнов з позивним "Піонер". Російські військові розповіли, що він "обнуляв" своїх солдатів за відмову в участі у "м'ясних" штурмах.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Дениса Казанського. Росіяни повідомляють, що полковник загинув внаслідок артобстрілу.

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Що відомо про загибель російського командира

Під Сватове 10 листопада загинув російський полковник Євгєній Барісович Ладнов з позивним "Піонер". Він був командиром 19 танкового полку. Зазначається, що він загинув внаслідок артобстрілу.

Євгєній Ладнов / Фото Дениса Казанського

Казанський також надав скриншот з розповіддю російського солдата про те, що після відмови військових йти у "м'ясний" штурм, Ладнов наказав усіх, хто відмовився, "обнулити".

Що розповіли російські військові про Ладнова / Фото Дениса Казанського

Казанський також припустив, що серед російських військових могли початися самосуди, адже напередні під Донецьком за загадкових обставин загинув комбриг 5 бригади Павєл Клімєнка, чкий також катував своїх бійців та посилав на вірну смерть.