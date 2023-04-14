Переставайте розкисати – Янович з "Подкаст-терапії" пожартував після закриття проєкту

У вівторок 11 квітня Ілля Полудьонний опублікував масштабне розслідування про Спартака Субботу, яке сколихнуло інфопростір України. На нього відреагував співведучий спільного з Субботою проєкту "Подкаст терапія" Євген Янович та заявив, що більше випусків проєкту не буде.

Перше скасоване відео припало на 13 квітня, яке цьогоріч є Чистим четвергом у православних християн. Тож Євгеній Янович дотепно відреагував на збіг та опублікував в інстаграм-сторіз жарт, що четвер без випуску "Подкаст терапії" називається чистим четвергом.

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Подумайте про свій масштаб особистості

Однак, вочевидь, не всі оцінили цей жарт, адже у проєкту все ще залишається багато прихильників, які у мережі висловлюють свій жаль з приводу закриття подкасту та не можуть повірити опублікованим фактам. Тож уже у наступному сторіз він закликав українців не розкисати.

Значіть дивіться. Це жарт для того, щоб підняти настій. І мені здається, що він кумедний, тому що, трясця, ми виходили 10 місяців кожного четверга. Сьогодні не вийшли. Так співпало, що сьогодні реально Чистий четвер,

– зазначив Євгеній Янович.

Також один з авторів подкасту закликав відкинути емоції та задуматися про те, що завжди з Спартаком Субботою просили у своїх відео – про себе та свій масштаб особистості. Адже глядачі закритого проєкту шкодують про те, на що не можуть вплинути.

"Подумайте, будь ласка, про свій масштаб особистості, якщо вас може вивести із себе і так прибити те, що ви не будете дивитися якесь відео на ютубі. Ми весь час просили вас – думайте про себе у першу чергу. А ви жалкуєте про те, на що не можете, на жаль, вплинути", – сказав Янович.

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Спартак Суббота прокоментував стосунки із Яновичем

Зазначимо, що у своєму стрімі на твічі Спартак Суббота небагатослівно прокоментував свої стосунки зі співавтором, які тривалий час глядачі називали дружніми. З його слів стало відомо, що між ними припинилася не лише співпраця, а й дружба.

На запитання одного з глядачів, "які у нього зараз стосунки з Євгеном Яновичем. Чи погіршились вони" він після паузи відповів що вони "не погіршилися".

Вони не погіршилися, їх просто немає,

– сказав він.