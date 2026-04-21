Голова патрульної поліції Жуков, який подав у відставку після теракту, отримав нову посаду

Колишній керівник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков, який раніше подав у відставку після інциденту з діями патрульних під час теракту в Києві, отримав нове призначення. Він став радником голови Національної поліції.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час зустрічі з журналістами.

Що відомо про призначення Жукова?

Керівник МВС Ігор Клименко зазначив, що особисто поважає генерала Жукова, водночас підкресливши, що його відставка була добровільним рішенням, ухваленим після дій підлеглих.

На посаді радника голови Нацполу Жуков займатиметься питаннями участі та залучення поліції до умов воєнного часу.

Клименко також заявив, що Євген Жуков, відомий за позивним "Хижак", є людиною з бойовим досвідом і добре проявив себе у воєнних умовах. Водночас міністр підкреслив, що після інциденту, коли двоє поліцейських допустили серйозну помилку під час виконання службових обов'язків, залишатися на посаді морально було складно.

За словами Клименка, саме Жуков ініціював рішення піти у відставку, особисто повідомивши про це. Попри це, міністр висловив бажання, щоб він залишився в команді.

Також очільник МВС уточнив, що рішення Жукова є його особистим кроком, однак за результатами службового розслідування було ухвалено кадрові рішення щодо всієї вертикалі відповідальності – від командира взводу до керівника патрульної поліції Києва.

Це, можливо, ще й не всі кадрові рішення. Ухвалює всі рішення Голова Нацполіції. Вони вийдуть в комунікацію. Але моя вимога – призначення на посади заступників зі службової підготовки в кожний підрозділ виключно тільки людей, які пройшли бойові дії,

– наголосив Клименко.

Розслідування дій патрульних під час теракту у Києві: що відомо?