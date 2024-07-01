Євпаторія знову без води: рух опору розповів про проблеми жителів Криму

Активісти руху "Жовта Стрічка" повідомляють про чергові проблеми місцевих в Євпаторії. Цього разу окупанти ігнорують відсутність води у місті.

Росіяни заявляють про "довге відновлення" замість оперативного вирішення.

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Євпаторія лишилася без води

Як розповіли у "Жовтій Стрічці", жителі Євпаторії знову опинилися без водопостачання через аварію на магістральному водогоні.

Окупаційна влада, замість оперативного реагування та вирішення проблеми, лише декларує про "триваючий процес відновлення" та намагання заповнити резервні резервуари чистою водою, якої наразі катастрофічно не вистачає,

– вказав рух опору.

У спротиві зазначають, що сучасний російський режим має багато спільного з фашизмом. Замість того, щоб забезпечити базові потреби окупованих територій, вони зосереджують зусилля на підтримці своєї влади та репресивних механізмів.

До слова, днями "Жовта стрічка" організувала на окупованих територіях флешмоб "Це – Україна". Він приурочений до Дня Конституції України. Рух опору закликав фотографувати стікер із надписом "*Назва вашого міста* – це Україна" на фоні визначних місць міста.