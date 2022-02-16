Євроатлантична інтеграція України – це наш шлях додому, – Стефанчук

Руслан Стефанчук заявив про незмінність євроінтеграційного та євроатлантичного курсу України. Голова Верховної Ради наголосив, що Україна добре знає свій шлях та слідуватиме йому.

Ба більше, НАТО та ЄС – це той маяк, який світить Україні. Про це Стефанчук сказав під час "Марафону єднання", повідомляє 24 канал.

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Стефанчук наголосив, що жодна хвиля – чи то інформаційно-пропагандистська, чи морально-психологічна, чи збройна – не здатна збити нас із цього курсу.

Ми розглядаємо шлях до НАТО чи об'єднаної Європи як шлях додому,

– наголосив спікер Ради.

Стефанчук заявив, що Україна не робить ставку на силовий сценарій.

"Ми робимо ставку на дипломатію, але фундаментом дипломатії має бути надійна дипломатія, і таку дипломатію ми забезпечуємо всі разом", – сказав він.

Яка зараз ситуація навколо України

Міністр оборони Олексій Резніков відзвітував, що станом на ранок 16 лютого ситуація на кордонах України залишається стабільною. Українська розвідка не бачить нічого неочікуваного. Резніков наголосив, що українська розвідка зберігає пильність та бачить усе.

Ми на постійному зв'язку з партнерами, наші дані збігаються і наша країна готова до будь-яких сценаріїв. Сьогодні зранку, як і кожного дня, я отримав чергове зведення з цифрами й фактами, і вони повністю відповідають нашим прогнозам, і не містять нічого неочікуваного,

– повідомив глава Міноборони.

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Володимир Зеленський 14 лютого підписав указ про відзначення в Україні 16 лютого Дня єднання. Серед іншого в указі передбачається з 1 березня 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ на 30%.