"Євробляхарі" погрожують перекрити міжнародні пункти пропуску

Власники авто на іноземній реєстрації вже другий день поспіль мітингують під стінами Верховної Ради. Вони вимагають врегулювання правил розмитнення авто та зниження митної ставки на розмитнення вживаних автомобілів.

Головною проблемою є надто висока ставка розмитнення вживаних авто. У той час як розмитнення нового авто коштує 35-40% від його вартості, розмитнення вживаного обходиться у 250-650%.

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Спілкуючись з журналістом 24 каналу, неофіційний лідер "євробляхарів", голова ГО "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич заявив, що коли влада не почує протестувальників, вони підуть блокувати міжнародні пункти пропуску.

У відповідь на уточнююче питання про те, які саме, Ярошевич заявив, що усі. До слова, за даними ДПСУ, нині на українському кордоні є рівно 100 автомобільних міжнародних пунктів пропуску.

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Чому "євробляхарі" протестують

20 вересня Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає відтермінування штрафів для власників авто на іноземній реєстрації до 31 грудня 2019 року. Кабмін вирішив відкласти штрафи до 1 січня 2020 року.

Раніше лідер громадської організації "Авто Євро Сила" Олег Ярошевич у коментарі 24 каналу розповідав, що сьогодні в Україні налічуються 800 тисяч авто з іноземною реєстрацією, і на їхніх власників також треба зважати.

До слова, українська влада вже декілька разів відтерміновувала штрафи для власників "євроблях". Спочатку Верховна Рада 8 скликання відтермінувала їх з травня 2019 року на серпень, а вже потім парламентарі 9 скликання відклав штрафи до 31 грудня.

До тих, хто не розмитнить свої "євробляхи", вживатимуть жорсткі штрафні санкції. Штрафи стали значно більші.

17 тисяч гривень штрафу – за перевищення від 10 до 20 діб;

85 тисяч гривень – за перевищення від 20 до 30 діб;

170 тисяч гривень або конфіскація ТЗ – за перевищення більш ніж на 30 діб.



Акциз на розмитнення авто на іноземній реєстрації / інфографіка 24 каналу