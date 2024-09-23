Єврокомісія 2024 – 2029: чи є серед нової команди друзі України та хто посилив свій вплив у ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно представила список 26 кандидатів на посади єврокомісарів, які можуть увійти до нової Колегії ЄК на наступні п’ять років. Такі позиції, як верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики, єврокомісар з питань розширення та новостворена посада єврокомісара з питань оборони є вкрай важливими для України.

Хто увійшов до складу нової колегії ЄК та чи є серед них прихильники України – про це 24 Канал поспілкувався із заступником директора Центру європейських реформ Яном Бондом.

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Список кандидатів: кого обрала Урсула фон дер Ляєн

На запит президентки Єврокомісії держави-члени ЄС надіслали двох кандидатів на посаду єврокомісара – чоловіка та жінку, аби дотримуватися гендерного балансу в новому складі Колегії. Після консультацій та відбору кандидатів, 17 вересня Урсула фон дер Ляєн офіційно представила цей список під час виступу у Європарламенті.

Ось список оголошених імен:

Представниця Іспанії Тереза ​​Рібера: виконавчий віцепрезидент з питань чистого, справедливого і конкурентоспроможного переходу;

Генна Вірккунен з Фінляндії: виконавчий віцепрезидент з питань технічного суверенітету, безпеки та демократії;

Француз Стефан Сежурне: виконавчий віцепрезидент з питань процвітання та промислової стратегії;

Представниця Естонії Кая Каллас: віцепрезидент і високий представник ЄС;

Румунка Роксана Мінзату: виконавчий віцепрезидент з питань людей, навичок і готовності;

Рафаеле Фітто з Італії: виконавчий віцепрезидент з питань згуртованості та реформ;

Представник Словаччини Марош Шефчович: єврокомісар з торговельної та економічної безпеки, міжінституційних відносин і прозорості;

Латвієць Валдіс Домбровскіс: єврокомісар з питань економіки та продуктивності;

Дубравка Шуїця з Хорватії: єврокомісар із питань Середземномор’я;

Олівер Варгеї з Угорщини: єврокомісар з питань охорони здоров’я і добробуту тварин;

Вопке Гукстра з Нідерландів: єврокомісар з питань клімату, нульового рівня викидів парникових газів, чистого економічного зростання та оподаткування;

Андрюс Кубілюс із Литви: єврокомісар з питань оборони і космосу;

Представниця Словенії Марта Кос: єврокомісар з питань розширення;

Чех Йозеф Сікела: єврокомісар з питань міжнародного партнерства;

Костас Кадіс із Кіпру: єврокомісар з питань рибальства та океанів;

Представниця Португалії Марія Луїс Альбукерке: єврокомісар з фінансових послуг, заощаджень та інвестиційного союзу;

Бельгійка Аджа Лябіб: єврокомісар із питань готовності та управління в кризових ситуаціях;

Представник Австрії Магнус Брюннер: єврокомісар з питань внутрішніх справ та міграції;

Джессіка Русвалль зі Швеції: єврокомісар з питань довкілля, водних ресурсів і конкурентної циклічної економіки;

Пйотр Серафін з Польщі: єврокомісар з питань бюджету, протидії шахрайству та публічного адміністрування;

Представник Данії Дан Йоргенсен: єврокомісар з питань енергетики й житла;

Болгарка Єкатерина Захарієва: єврокомісар з питань досліджень та інновацій;

Майкл Макграт з Ірландії: єврокомісар з питань демократії, судочинства і верховенства права;

Грек Апостолос Ціцікостас: єврокомісар з питань сталого транспорту й туризму;

Крістоф Гансен з Люксембургу: єврокомісар з питань сільського господарства та їжі;

Представник Мальти Гленн Мікаллеф: єврокомісар з питань справедливості між поколіннями, культури, молоді та спорту.



Склад Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн / Інфографіка ЄК

Тепер кандидатів має затвердити Європарламент під час пленарного засідання у Страсбурзі. Євродепутати схвалять кандидатури, або виступлять проти них, якщо ті не матимуть відповідних характеристик для зазначеної посади.

"Залізна леді" та експрем'єр Литви: чи є друзі України серед нової команди?

На фоні повномасштабної війни та євроінтеграційного треку України, для Києва вкрай важливо те, хто отримає портфелі головного дипломата ЄС, єврокомісара з питань розширення та єврокомісара з питань оборони. Заступник директора Центру європейських реформ Ян Бонд у коментарі 24 Каналу заявив, що принаймні два кандидати матимуть сприятливе ставлення до Києва.

Відповідальною щодо зовнішньої політики ЄС у новій Єврокомісії буде експрем'єрка Естонії Кая Каллас . На Заході політикиня отримала статус "залізної леді", а в Кремлі її звинувачають у русофобських заявах. Ба більше, за свою проукраїнську позицію Москва оголосила Каллас у розшук та заборонила в’їзд до Росії.

. На Заході політикиня отримала статус "залізної леді", а в Кремлі її звинувачають у русофобських заявах. Ба більше, за свою проукраїнську позицію Москва оголосила Каллас у розшук та заборонила в’їзд до Росії. Ще одним другом України у складі нової Єврокомісії може стати експрем’єр Литви Андрюс Кубілюс. Урсула фон дер Ляєн довірила йому портфель єврокомісара у сфері оборони та космосу. На посаді євродепутата він активно висував проукраїнські резолюції та закликав зупинити "орбанізацію Європи". Крім того, він пропонував "План Маршалла для України", згідно з яким всі країни ЄС мають виділяти 0,25% від ВВП на військову допомогу.

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Важливу посаду єврокомісара з питань розширення може зайняти кандидатка від Словенії Марта Кос. Це сталося після того, як Томаш Весел зняв свою кандидатуру під тиском Урсули фон дер Ляєн, яка хоче бачити більше жінок у новій Єврокомісії.

У минулому Марта Кос обіймала посади посла Словенії в Німеччині та Швейцарії. Євродепутати від найбільшої політичної групи "ЄНП" вже звинуватили Кос у її нібито колишніх зв'язках із таємною поліцією Югославії. Політикиня відкидає звинувачення та каже, що пройшла усі необхідні перевірки для держслужби.

Тут я менш впевнений, що це хороша новина як для України, так і для будь-якої іншої країни, яка сподівається приєднатися до ЄС. Мені здається, що Кос не є такою політично сильною фігурою, як Каллас або Кубілюс,

– пояснив нам Ян Бонд.

Як пише Politico, Марта Кос загалом підтримує Україну, однак робила заяви в позитивному для Москви тоні. У березні 2022 року вона закликала критично ставитися до Росії, але не закривати для неї двері.

У чинній Єврокомісії відповідну посаду обіймав представник Угорщини Олівер Варгеї. І хоча процес євроінтеграції переважно залежить від країни-кандидата на вступ, єврокомісар також має певні важелі тиску – гальмувати чи пришвидшувати розширення ЄС.

Експерт Ян Бонд зазначає, що кандидатура Марти Кос на посаді єврокомісарки з питань розширення буде кращою у порівняні з її попередником.

Я думаю, що відсутність угорця, відповідального за розширення ЄС, можливо, є позитивним сигналом для України, а також інших країн, які сподіваються приєднатися до ЄС,

– вважає аналітик.

Нова посада: за що відповідатиме єврокомісар з питань оборони

У новому складі Єврокомісії з'явилась позиція єврокомісара відповідального за оборону. Потреба створення такої посади виникла на фоні потреби України та ЄС у боєприпасах та можливого повернення до влади Дональда Трампа в США.

Єврокомісар у сфері оборони не матиме власної європейської армії та значного впливу, оскільки питання оборони наразі є національною прерогативою.

Ян Бонд наголошує, що головним завданням для Кубілюса стане консолідація оборонної промисловості та раціоналізація виробництва. За словами експерта, ОПК ЄС є наразі дуже фрагментованим.

Майже кожна країна ЄС має власну оборонну промисловість. Оборонні підрядники виробляють власне обладнання. Воно не завжди взаємосумісне, а обсяги виробництва часто досить малі,

– вважає аналітик.

Наступні п’ять років єврокомісар з питань оборони буде стимулювати країни ЄС виробляти більше зброї. Ян Бонд не виключає, що задля такої співпраці ЄК може надавати додаткові пільги країнам-членам Євросоюзу. З точки зору фінансів, єврокомісар може чинити більший тиск на Європейський інвестиційний банк для надання кредитів для оборонних підприємств для збільшення виробничих потужностей.

"Є цілий ряд кроків, де новий комісар з питань оборони матиме можливість змінити спосіб ведення бізнесу в ЄС в оборонній сфері та в оборонно-промисловому секторі. І ми побачимо, чи дозволять йому країни-члени робити такі речі", – зазначив Ян Бонд.

Аналітик вважає, що пришвидшення виробництва зброї в ЄС піде на користь не лише європейській безпеці, але й Україні. Крім того, не виключено, що Кубілюс продовжить триматися проукраїнської позиції, хоча й має діяти в загальних інтересах ЄС.

Я впевнений, що він намагатиметься зробити так, щоб поставки (зброї – 24 Канал) в Україну продовжилися і навіть збільшилися в новому складі Єврокомісії,

– впевнений Ян Бонд.

Країни Балтії посилюють свої позиції

У складі нової Єврокомісії представники країн Балтії значно посилюють свої позиції, за 20 років після їхнього приєднання до ЄС. Визначним фактом є те, що представниця Східної Європи вперше в історії ЄС очолить Європейську службу зовнішніх зв’язків, тобто представлятиме позицію всього європейського блоку на міжнародному рівні. У разі схвалення з боку Європарламенту, менеджментом оборони ЄС керуватиме представник Литви Андрюс Кубілюс.

Урсула фон дер Ляєн також запропонувала залишити представника Латвії Валдіса Домбровскіса. Він знову може стати відповідальним за економіку ЄС до кінця каденції нового складу ЄК у 2029 році.

Аналітик Ян Бонд каже, що після 20 років розширення ЄС, представники Центральної та Східної Європи все частіше займають важливі посади та демонструють свої здібності. Однак фінальні висновки варто робити після слухань у Європарламенті. Втім, для України балтійські друзі можуть стати великою силою у складі ЄК.

"Я думаю, що такі люди як Кая Каллас, Валдіс Домбровскіс і Андрюс Кубілюс будуть важливими голосами за столом переговорів, коли Комісія буде обговорювати, що робити з Україною і що робити з ситуацією в Східній Європі в цілому", – підсумував Ян Бонд.