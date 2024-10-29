Єврокомісія готує звіт, де не надасть рекомендацій Україні та Молдові щодо вступу в ЄС, – FT

Європейська комісія 30 жовтня представить доповідь щодо прогресу країн-кандидатів. У ньому фігуруватимуть також і Україна з Молдовою.

Однак обом країнам не нададуть офіційних рекомендацій щодо просування їхнього процесу щодо вступу в ЄС. Про це пише Financial Times з посиланням на власні джерела.

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Про що скаже у своєму звіті Єврокомісія

Джерела видання зазначили, що у звіті Єврокомісія відзначить прогрес кількох країн в інтеграції з Європейським Союзом, включно з Україною та Молдовою. Однак ні Києву, ні Кишиневу не нададуть офіційних рекомендацій про просування в процесі вступу до Євросоюзу.

За даними співрозмовника газети, Єврокомісія визнає, що Україна та Молдова, попри наявність конфліктів, все ж мають найбільший успіх на шляху до членства в ЄС.

Окрім того, журналісти пишуть, що Європейська комісія вирішила не рекомендувати конкретних заходів щодо вступу Грузії. Офіційний представник блоку закликав Тбілісі провести "швидке, прозоре і незалежне розслідування порушень на парламентських виборах". Крім того, представник ЄС підкреслив, що країни-члени Євросоюзу повинні шукати власні шляхи вирішення ситуації, що склалася.

До слова, топпарламентарі Європи та Канади написали спільну заяву до ЄС, де закликали не визнавати результати парламентських виборів у Грузії, що відбулися 26 жовтня. Законодавці також закликали до персональних санкцій проти осіб, відповідальних за нечесний вплив на вибори, залякування та погрози на адресу опозиції та громадянського суспільства.