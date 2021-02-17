Своїх не вакцинують, а іншим – пропонують: у Єврокомісії здивовані нав'язуванням "Супутника V"

У Єврокомісії здивовані діями Росії щодо власної вакцини проти коронавірусу. Москва пропонує "Супутник V" іншим країнам, проте імунізація самих росіян відбувається не дуже активно.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після засідання у Брюсселі.

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Аби "Супутник V" потрапив на ринок, необхідна заявка

Очільниця Єврокомісії наголосила, що виробники "Супутника V" поки не подали заявку, щоб отримати доступ на ринок.

Якщо вони зроблять це, вони повинні подати повний перелік даних, пройти повну перевірку, як і будь-яка інша вакцина,

– зауважила фон дер Ляєн.

У Єврокомісії наголосили, підприємства з виробництва препарату в росіян у Європі нема, отож їм слід бути готовим до інспекцій на власній території.

Росіян дуже повільно вакцинують

Також непокоїть єврочиновників слабкі темпи вакцинації самих росіян.

Мені цікаво, чому Росія теоретично пропонує мільйони і мільйони доз в час, коли в самої недостатній прогрес у вакцинації власного народу,

– наголосила очільниця Єврокомісії.

Україна не реєструватиме російську вакцину

Зазначимо, що Угорщина вже почала вакцинувати населення "Супутником V". Препарат вводять людям старшим від 60 років.

В Україні, натомість, щодо російської вакцини проти COVID-19 – категоричні. За словами глави МОЗ Максима Степанова, препарат не зареєструють в Україні. Президент Володимир Зеленський наголосив, що безпечність "Супутника V" ще ніким не доведена.