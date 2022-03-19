Європа намагається не помічати війни, – Юрчишин про торгівлю з Росією

Росія продовжує транспортувати вантажними автомобілями товари з Європи, які люди всіма силами намагаються блокувати. За словами Ярослава Юрчишина, європейські країни живуть в парадигмі миру.

Таку думку народний депутат озвучив в ефірі 24 каналу. Водночас він пояснив, якщо торговельні компанії вийшли з Росії, це ще не означає, що вони в один момент припиняють свою діяльність.

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"Вони до певного часу можуть (торгувати – 24 канал), хоча не зобов'язані, зважаючи, що робить Росія нівелюючи будь-які міжнародні домовленості та міжнародне право", – зазначив Юрчишин.

Однак Європа зараз намагається не помічати війни. Ми після 2014 року також певний період жили в парадигмі миру – десь там воювали, а ми тут мирно в кращому випадку волонтерили, а в гіршому намагались уникати війни,

– заявив депутат.

За його словами, треба нагадувати Європі про війну. "В Європі має бути відчуття війни, вони мають розуміти, що частина Європи зараз фактично під ударом тоталітарної імперії і лише протидія як і українців, так і цивілізованого світу може дати якийсь результат", – додав він.

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