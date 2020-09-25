Тема екології стала однією з головних в українських владних кабінетах. Чому чиновники згадали про охорону довкілля саме зараз?

Нещодавно прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав "злочином" ситуацію у сфері екології.

За 28 років незалежності не вирішена проблема утилізації сміття. Немає навіть державної стратегії. Це злочин, – сказав очільник уряду.

До теми: Як екоактивісти проміняли проблеми на гроші

А днями міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський оприлюднив на своїй сторінці у Facebook жахливі дані. "80% сміття в Чорному морі – це пластик, який розкладатиметься від 100 до 1000 років. Вже до 2050 року в морі буде більше пластику, ніж риби", – написав міністр. І акцентував увагу, що засмічення Чорного моря починається з українських річок.

Політолог Володимир Цибулько вважає, що на нинішню активність української влади щодо екологічних питань серйозно вплинули зовнішні фактори.

Україна – територія низької екологічної культури, – каже Цибулько. – І проблема не в менталітеті певних територій, у нас загалом дикунське ставлення до природних ресурсів, яке донині залишається радянським. Наші річки і Чорне море – яскрава ілюстрація. А ще є море інших екологічних проблем. Тому ми для цивілізованого світу – зона екокатастрофи.

Але "Європа не буде терпіти наше дикунство", вважає політолог. І продовжує:

Ми взяли на себе низку зобов’язань, підписавши Угоду про асоціацію з Євросоюзом. Зокрема, це стосується й екологічних стандартів. Україну поки що заохочують можливістю бути рівною серед рівних. Але до 2024 року ми маємо показати результати переходу до євростандартів. Інакше матимемо багато обмежень. Європа в економічному сенсі вміє "викручувати руки". Наприклад, товари, які вироблятимуться з порушенням екологічних норм, не будуть допускатися на європейські ринки. А підприємства, які порушуватимуть еконорми, не зможуть отримати кредити в банках.

Детальніше про це читайте у статті 24 каналу "Україна – зона екологічної катастрофи. Чому про це заговорили зараз?".