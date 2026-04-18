Абсолютно не готові до війни, – експерт з Британії розкрив слабкі місця Європи

Дональд Трамп поставив Європу перед фактом того, що їй доведеться самостійно опікуватися власною безпекою. Тому сьогодні європейські країни намагаються активно нарощувати оборонний потенціал. Важливу роль у цьому може зіграти Україна.

Таку думку висловив у розмові з 24 Каналом представник аналітичного центру The Henry Jackson Society Микола Кузьмін, наголосивши, що Європа сьогодні активно працює щодо створення великого мілітарного концерну, на що виділено 800 мільярдів євро. Це означає, що європейські оборонні компанії працюватимуть у консолідованому режимі.

Як Україна може бути залучена оборонної програми Європи?

Кузьмін зазначив, що з цих 800 мільярдів лише близько 400 мільярдів підуть саме на військове озброєння. На створення інфраструктури, доріг, логістичних компаній тощо буде витрачено ще 400 мільярді. Тому фактично Європа виділяє лише 400 мільярдів саме на озброєння.

Однак ця сума у Європі і Росії має різну цінність. Виробництво, зарплати інші витрати в Росії коштуватимуть значно менше, ніж у Європі. В Росії роблять дешевші речі, та ще й значно швидше, через те, що в них немає такої бюрократії. Однак виготовляють гірші зразки. І в цьому є плюс для Європи,

– підкреслив він.

Україна ж, за його словами, буде центром оборонно-стратегічної концепції Європи. Вона полягає у тому, що Київ виготовляє дуже багато речей дешевше. Також Україна залишається першою передовою країною щодо тестування зброї.

Зверніть увагу! В українській компанії Fire Point зазначили, що створюють щодня сотні ударних безпілотників великої дальності, які застосовуються для атак по території Росії. При цьому кожен такий БпЛА коштує близько 50 тисяч євро. Крім того, Fire Point виробляє три ракети "Фламінго" на день. Ціна за одиницю "Фламінго" становить близько 600 тисяч євро. Проте у виробництві цих ракет є певні проблеми, пов'язані з двигунами.

Тому що зброя не буде корисною, якщо вона не може бути використаною. Так само, коли українці беруть участь у навчаннях з країнами НАТО, то виявляється, що західні технологічні досягнення не працюють на полі бою. Тоді виявляється, за словами Кузьміна, що одна українська дивізія "перемагає" 3 – 4 натівських. І це поганий сигнал для Європи.

Вони абсолютно не готові до війни. Європейці мають системи, схожі на HIMARS, які українці використовували також на війні, та непогані дрони та інші технології. Проблема полягає у тому, що вони не протестовані і іноді не можуть працювати. А також у Європи немає масштабування,

– зауважив представник аналітичного центру.

Якщо згадати Другу світову війну, то Європа і навіть Радянський Союз перемогли через те, що працював американський військовий комплекс, який надавав дешеву зброю і техніку. І коли сьогодні США виходять з цього рівняння, у Європи, на його думку, немає наразі великого концерну, що міг би швидко будувати і масштабування їхні проєкти.

Тому, як вважає Микола Кузьмін, насамперед потрібно думати, як перебудувати великі європейські автомобільні концерни для виготовлення дронів, снарядів та іншого озброєння. Адже, якщо робити коштовну інноваційну зброю, виникне багато проблем, коли вона дуже швидко закінчиться.

Як Україна співпрацює з європейцями в оборонній сфері?