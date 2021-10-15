Європа потребує "чистої" електроенергії, а Україна може забезпечити цей попит, – Стефанішина

У межах саміту Україна – ЄС обговорювали багато питань, пов'язаних з "чистою" енергією. І у цьому контексті Україна може задовільнити потреби Євросоюзу.

Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю.

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Як розповіла Стефанішина представники України та ЄС говорили про європейський "зелений" курс у двох площинах:

це використання українських газових сховищ;

впровадження системи енергоефективності та всього, що пов'язано з мінімізацією використання "нечистої" енергії газу або інших елементів, які збільшують викиди СО2.

Також на саміті говорили про синхронізацію наших енергосистем. Це технічно дуже важливий процес з економічної точки зору.

Сьогодні Європа дуже потребує додаткової "чистої" електроенергії. І та електроенергія, яка сьогодні виробляється в Україні, є однією з найбільш "чистих". Тому ми можемо забезпечити цей попит,

– наголосила Стефанішина.

Як зауважила віцепрем'єрка, це – виключно економічній процес, який підтримується нашими партнерами.

"Саме цього року вперше в декларації саміту відзначена підтримка Єврокомісією синхронізації української та європейської енергосистем. До цього ми багато разів пропонували включити цей меседж у спільну декларацію, аде жодного разу він там не був присутній", – додала вона.

Як пояснила Стефанішина, синхронізація має відбутися дуже скоро. Її технічний початок запланований на 2023 рік.