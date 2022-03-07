Європа стала ближчою до заборони імпорту російської нафти, – ЗМІ

США та союзники у Європі ведуть "активну дискусію" про заборону імпорту російської нафти. Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен 6 березня.

Також, за його ж словами, Білий дім координується з Конгресом, щоб просувати, власне, американське ембарго на російську нафту. Європа ж поки не настільки рішуча, але зміни у позиціях є.

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Нафтове ембарго для Росії: США переконують Європу

Як зазначили американські журналісти з посиланням на обізнані джерела, Європа наразі покладається на Росію щодо нафти та газу. А проте – вже стала відкритішою до ідеї заборонити російські продукти.

Білий дім також веде переговори з профільними комітетами Сенату та Палати представників про ембарго на російську нафту.

Разом із тим глава Держдепу США Тоні Блінкен наголосив, що до того треба гарантувати стабільні поставки нафти в усьому світі.

І якось забезпечити нормальні ціни на бензин усередині самих Штатів (зараз там продають галон по 4 долари, цей цінник найвищий з 2008 року).

Наразі ж ціни на нафту зросли – після запровадження проти Росії санкцій за її вторгнення в Україну. Ростуть і ціни на газ, враховуючи повну заморозку російського проєкту "Північний потік-2".

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