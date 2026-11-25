Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про долучення Європи до переговорів із Росією. Вона підкреслила, що безпека України безпосередньо впливає на безпеку ЄС.

Очільниця Європейської комісії відзначила появу нової динаміки в дипломатичних зусиллях, спрямованих на завершення війни, передає "Радіо Свобода". Вона закликала міжнародну спільноту надати дипломатії якнайкращий шанс на успіх. За її словами, присутність представників блоку є принциповою для захисту спільних інтересів.

Дипломатичні контакти та запрошення до Москви

Раніше про згоду Кремля залучити європейських представників повідомляли спецпосланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер після переговорів із Володимиром Путіним. Ці контакти відбулися одразу після тристоронніх зустрічей в Абу-Дабі на початку листопада.

Водночас Путін заявив про бажання спершу почути позицію європейських країн у двосторонньому порядку та запросив їхніх представників до Москви. Президент України Володимир Зеленський своєю чергою висловив упевненість, що ніхто на цю пропозицію не погодиться.

Вимоги до Кремля та підтримка України

Під час виступу в Європарламенті фон дер Ляєн нагадала, що минулого тижня "Коаліція охочих" закликала Росію припинити удари по енергетичній інфраструктурі України на зимовий період та погодитися на перемир'я для безпечного руху суден у Чорному морі.

Це були б важливі кроки, адже вони засвідчили б серйозність намірів Росії щодо переговорів… Ми й надалі підтримуватимемо Україну та захищатимемо власні інтереси. Ми оцінюватимемо прогрес за діями Росії, а не лише за її словами,

– зазначила фон дер Ляєн.

Вона також підкреслила, що ЄС продовжить чинити максимальний тиск на Росію та продовжить підтримувати Україну.

Нагадаємо, 16 листопада Єврокомісія перерахувала Україні понад 1,71 мільярда євро в межах кредитної програми. Кошти спрямують на закупівлю безпілотників, артилерійських снарядів, радарів для ППО тощо.