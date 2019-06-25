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      "Європа капітулює": українці протестують під посольствами через повернення Росії до ПАРЄ – фото

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      Активісти прийшли під посольство Австрії через повернення Росії до ПАРЄ
      Активісти прийшли під посольство Австрії через повернення Росії до ПАРЄ / 24 канал

      "Україна воює, Європа капітулює", "Ні – продажному ПАРЄ", – з такими гаслами українські активісти зібралися під посольством Австрії у Києві і збираються навідатися до ще понад 10 дипустанов.

      Активісти вимагають, щоб російську делегацію не повертали до ПАРЄ. Перше посольство, під яким зібралися, – австрійське. Про це з місця подій інформує кореспондент 24 каналу.

      Важливо: Росії дозволили повернутись до ПАРЄ: що потрібно знати

      Далі активісти збираються прийти під посольства решти країн, які голосували за повернення Росії до складу Парламентської асамблеї Ради Європи.

      Австрійське дипвідомство протестувальники закидали "закривавленими" псевдокупюрами.

      гроші купюри ПАРЄ акція Європа Рада Європи посольство Австрії
      посольство Австрії активісти ПАРЄ акція
      Активісти закидали посольство Австрії псевдокупюрами/ фото Людмили Кушнір, 24 канал

      Люди також тримають плакати з написами: "Стоп Путін", "Зупиніть реванш", "Україна не здається".

      активісти ПАРЄ мітинг
      активісти ПАРЄ посольство Австрії
      Активісти першим відвідали посольство Австрії/ фото Людмили Кушнір, 24 канал

      Як Росію повернули до ПАРЄ?

      Голосуванням за резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення країни-агресора до міжнародної організації. За це висловились 118 євродепутатів, проти – 62, утримались – 10.

      Чому Росію раніше виключили з ПАРЄ?

      Через агресію проти України у 2014 році, а зокрема – анексію Кримського півострову. П'ять довгих років українська делегація робила все можливе, аби не допустити повернення агресора у склад організації. Проте в ніч на 25 червня Європа прийняла рішення на користь РФ.

      Після цього українська делегація заявила, що призупиняє свою діяльність в ПАРЄ.

      ПАРЄ хто голосував Європа євродепутати повернення Росії
      Хто голосував за повернення Росії до ПАРЄ: інфографіка

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      Теги: Новини України
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