Європа має вести діалог з Росією з позиції сили, – Німеччина

Євросоюз має бути готовим до діалогу з Російською Федерацією. Вести розмови з країною-агресором треба тільки з позиції сили, оскільки Кремль не прощає слабкостей.

Міністр оборони Німеччини та кандидатка на пост голови Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн зауважила, що Кремль жорстко порушив міжнародне право, коли незаконно анексував український Крим, передає DW.

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Росія залишається сусідом Європи, але дії Москви в Україні суперечать міжнародному праву. Тому нам потрібна єдина і сильна політика ЄС-Росія,

– наголосила Ляйєн.

Німецька чиновниця додала, що виступає не за європейську армію, а за армію європейців. Тому за її словами, рішення про будь-які небезпечні операції слід приймати на національному рівні.

Зауважимо, країни ЄС 2 липня офіційно висунули Урсулу фон дер Ляйєн на посаду голови Єврокомісії. Її кандидатуру підтримали 27 учасників саміту ЄС. Утрималась лише канцлерка Німеччини Ангели Меркель.

До слова, раніше Меркель заявила, що санкції ЄС проти Росії зберігатимуть чинність аж до повернення Криму під контроль України.