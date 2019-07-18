Європарламент ухвалив резолюцію щодо України

Європейський парламент підтримав резолюцію щодо українських політв'язнів, яких незаконно утримують у Росії та анексованому Криму. ЄС засудив агресію Російської Федерації.

За документ проголосували 458 депутатів, 80 – проти, ще 89 – утрималися.

Не лише ЄС: Сенат США ухвалив важливу резолюцію щодо України

Що передбачає резолюція?

Резолюція підтверджує невизнання анексії Криму та закликає РФ звільнити всіх політичних в'язнів та українських моряків.

Окрім того, ЄС рішуче засуджує агресію Росії проти України 25 листопада минулого року біля Керченської протоки.

Документ закликає Росію оприлюднити весь список українських полонених на Донбасі та полегшити контакти з ними, а також вимагає РФ забезпечити правозахисний моніторинговий доступ до окупованих Криму і Донбасу.

Важливо: Як і коли Росія може звільнити полонених моряків: думка адвоката

Європарламент підтверджує, що санкції ЄС повинні діяти, поки Росія не виконає своїх міжнародних зобов'язань, у тому числі – Мінські домовленості. Окрім того, документ підтверджує, що ЄС повинен бути готовим запровадити нові санкції проти РФ, якщо вона й надалі порушуватиме міжнародне право.

Термінова новина!

458 голосів "за". Резолюція Європейського Парламенту щодо Росії, особливо ситуації з екологічними активістами та укр політичними в'язнями ухвалена!



РФ має негайно звільнити укр політв'язнів!

Дякуємо партнерам за підтримку!



Деталі: https://t.co/2MN03JvcRk pic.twitter.com/XxNZ73Xrne — UKRinEU (@UA_EUMission) July 18, 2019

Як українські моряки потрапили у полон РФ?25 листопада 2018 року українські військові планово прямували до порту Маріуполя. Цього дня російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



До російського полону потрапив увесь екіпаж судна у складі 24 моряків. Наразі вони перебувають у московських СІЗО під арештом. Трибунал ООН наказав Росії звільнити моряків, однак в РФ вважають, що трибунал не має права розглядати цей інцидент, а тому відмовляються виконати рішення суду.



Полонені українські моряки/ інфографіка 24 каналу