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      Європарламент ухвалив резолюцію щодо України

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото

      Європейський парламент підтримав резолюцію щодо українських політв'язнів, яких незаконно утримують у Росії та анексованому Криму. ЄС засудив агресію Російської Федерації.

      За документ проголосували 458 депутатів, 80 – проти, ще 89 – утрималися.

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      Що передбачає резолюція?

      Резолюція підтверджує невизнання анексії Криму та закликає РФ звільнити всіх політичних в'язнів та українських моряків.

      Окрім того, ЄС рішуче засуджує агресію Росії проти України 25 листопада минулого року біля Керченської протоки.

      Документ закликає Росію оприлюднити весь список українських полонених на Донбасі та полегшити контакти з ними, а також вимагає РФ забезпечити правозахисний моніторинговий доступ до окупованих Криму і Донбасу.

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      Європарламент підтверджує, що санкції ЄС повинні діяти, поки Росія не виконає своїх міжнародних зобов'язань, у тому числі – Мінські домовленості. Окрім того, документ підтверджує, що ЄС повинен бути готовим запровадити нові санкції проти РФ, якщо вона й надалі порушуватиме міжнародне право.

      Як українські моряки потрапили у полон РФ?25 листопада 2018 року українські військові планово прямували до порту Маріуполя. Цього дня російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".

      До російського полону потрапив увесь екіпаж судна у складі 24 моряків. Наразі вони перебувають у московських СІЗО під арештом. Трибунал ООН наказав Росії звільнити моряків, однак в РФ вважають, що трибунал не має права розглядати цей інцидент, а тому відмовляються виконати рішення суду.

      українські моряки в полоні рф
      Полонені українські моряки/ інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Європарламент Євросоюз Україна – Росія Новини Росії Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні Конфлікт в Азовському морі Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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