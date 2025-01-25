Чому "забуксував" ключовий оборонний проєкт Європи: ЗМІ назвали головні перешкоди

Через тиск Дональда Трампа багато європейських лідерів підтримують заклики посилити оборону Європи. Однак, ключовий проєкт – програма підтримки оборонної промисловості EDIP – забуксував, ймовірно, більше, ніж будь-коли.

Це викликало занепокоєння і переляк у серед багатьох фахівців, повідомляє 24 Канал з посиланням на французьку газету Le Monde.

Дивіться також Генсек НАТО підтримав "ультиматум" Трампа Росії й оцінив його позицію щодо України

Європейська програма оборонної промисловості

Аналітик Ніколь Гнесотто з Інституту Жака Делора зазначив, що європейці досягли величезного прогресу в обороні від початку повномасштабної війни Росії проти України. Однак, насправді нібито "нічого не змінюється", мовляв, війна в Україні "не призводить до будь-яких нововведень в оборонній доктрині Європи".

Журналісти назвали програму EDIP "головним каменем спотикання на цей час". Серед іншого, проєкт передбачає фінансування спільних закупівель. Початковий бюджет – 1,5 мільярда євро.

Ще на початку 2024 у Брюсселі була представлена програма щодо спільного виробництва зброї. Втім, зазначає видання, її досі не ухвалили, зокрема, через умови, які висунула Франція, щодо виробництва за ліцензією на території Європи іноземної зброї, здебільшого американської або ж південнокорейської. Окрім того, ухвалення може затягнутися через вибори в Німеччині.

Проблема стає дедалі актуальнішою, адже Дональд Трамп вимагає, аби країни-члени НАТО витрачали по 5% ВВП на оборонний бюджет.

Наразі у держав немає ні цента, щоб подолати такий поріг: третина членів ЄС і сьогодні перебувають у стані надмірного дефіциту, включно з Францією, Італією та Польщею, які володіють трьома найбільшими арміями Старого Світу,

– зазначило видання.

Наголосило, що перешкоди мають технологічний і доктринальний характер. Також журналісти зазначили, малоймовірно, що президент США й оточення Трампа буде більш поступливим на переговорах щодо EDIP із Францією, аніж була адміністрація Байдена.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Європейській комісії запропонували, щоб Україна стала повноправним членом програми підтримки оборонної промисловості ЄС (EDIP). Це мало допомогти використати досвід країни та наблизити її до вступу в Євросоюз.