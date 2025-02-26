Британія, Німеччина, Франція та інші країни готові направити війська в Україну, – Bloomberg

Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові надіслати війська, щоб гарантувати перемир’я. Також очікується обмежене залучення США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Якою буде роль США у миротворчій місії

Міністр фінансів Франції Ерік Ломбард заявив, що очікує, що США нададуть підтримку європейським військам для підтримки миру.

Якщо ми хочемо дотримання режиму припинення вогню, нам потрібна підтримка США. Я вважаю, що американці погодилися це зробити,

– зазначив він.

Раніше Ломбард і президент Франції Еммануель Макрон відвідали Вашингтон, щоб обговорити Україну та торгівлю зі своїми американськими колегами, включаючи президента Дональда Трампа та міністра фінансів Скотта Бессента.

Французькі офіційні особи заявили, що Ломбард прагне проєктувати європейську єдність на тлі нападу Трампа на світовий порядок, який керується глобальними інституціями.

За данними WSJ, Велика Британія та Франція планують розміщення 30 тисяч європейських миротворців в Україні після припинення вогню. Однак вони потребуватимуть захисту США у випадку порушення домовленостей Росією.

Згідно з планом, США можуть використовувати системи ППО в сусідніх країнах, які покривають територію України, одночасно надаючи європейцям інші системи ППО. ВПС США, що базуються за межами України, мають бути готові до підтримки європейських військ, якщо вони опиняться в небезпеці.