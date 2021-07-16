Європейських вчених та практиків хочуть долучити до викладання в університеті "Метінвесту"

"Метінвест політехніка" створює колаборації з найбільшими навчальними закладами України, серед них, зокрема, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.

Також до викладання в першому в Україні недержавному гірничо-металургійному виші "Метінвест політехніка" залучають і вчених та практиків з Німеччини, Польщі, Португалії, а також українських педагогів та фахівців групи "Метінвест".

Сьогодні університет формує штат, в якому вже є 11 докторів і 22 кандидати наук, розробляє навчальні програми та продовжує отримувати ліцензії. З міжнародними партнерами університет узгоджує умови щодо обладнання лабораторій та залучення їх в навчальну роботу.

Окрім цього, "Метінвест політехніка" також створює колаборації з провідними вишами України. У червні університет уклав меморандум про співпрацю з Київським політехнічним інститутом імені Ігоря Сікорського.

Виші будуть готувати бакалаврів, магістрів та науковців у сфері металургії та гірничої справи. Зокрема, студенти "Метінвест політехніки" зможуть навчатися в КПІ, а студенти КПІ будуть мати можливість проходити практику на підприємствах "Метінвесту" і завдяки цьому будуть максимально відповідати сучасним вимогам бізнесу. Стажування на виробництві для викладачів КПІ допоможуть їм краще розбиратися в сучасних технологіях.

Виші у своїй довгостроковій перспективі планують формувати наукові школи, створювати науково-практичний хаб, виходити на міжнародні наукові майданчики та реалізувати програми подвійних дипломів.

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет зазначив, що будівництво університету – це великий крок державно-приватного партнерства.

Мені дуже приємно, що саме на Донбасі в кооперації з іншими закладами та за підтримки такого потужного інвестора, як "Метінвест", відбувається ця історична подія,

– сказав він.

Він додав, що це дуже потужний крок бізнесу, який показує, що сьогодні країна не повинна бути на задвірках світу, а повинна йти за передовими технологіями шостого технологічного укладу – саме в цьому задум розвитку цього університету.

Що таке "Метінвест політехніка"

"Метінвест політехніка" позиціюється як університет майбутнього, що надає нові широкі можливості для молоді. Університет заснований у червні 2020 року групою Метінвест. Ключові цілі проєкту – поява в Україні вищої освіти європейського рівня та розвиток нового формату вищої освіти в нашій країні. В університеті зможуть навчатися люди, які обрали для себе затребувані на ринку праці технічні спеціальності. Кращим студентам Група "Метінвест" гарантує перше робоче місце, фінансову та інші мотивації.

Перший набір студентів до гірничо-металургійного університету "Метінвест політехніка" заплановано на вересень 2022 року.