Європейський фонд освіти не працюватиме в Росії та Білорусі

В Європейській фундації освіти підтримали Україну та зобов'язалися припинити свою роботу на території Росії та Білорусі.

Як наголошує міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, зараз надзвичайно важливо ізолювати Росію від усього світу.

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Він також подякував міжнародним освітнім організаціям, які підтримують Україну, позбавляючи країну-агресорку членства та забороняючи будь-яку діяльність на її території.

Ця країна не має моралі та цінностей, вона не заслуговує на доступ до європейської освіти,

– зазначив Сергій Шкарлет.

Також у листі організація зауважила: "Україна пріоритетна країна для Європейського Союзу та ЄФО, тому ми не проводитимемо жодної двосторонньої або регіональної діяльності на території Росії та Білорусі".

Європейський фонд освіти солідарний з Україною та її народом. По завершенні війни ЄФО має у планах активізувати співпрацю з нашою країною. Сама організація зробить усе для того, щоб прискорити розвиток, а також зміцнення професійно-технічної освіти в Україні.

Зазначимо, що раніше освітні платформи Coursera та EdX оголосили про припинення співпраці з Росією.

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