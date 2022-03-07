Європейський фонд освіти не працюватиме в Росії та Білорусі
Джерело:МОН України
В Європейській фундації освіти підтримали Україну та зобов'язалися припинити свою роботу на території Росії та Білорусі.
Як наголошує міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, зараз надзвичайно важливо ізолювати Росію від усього світу.
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Він також подякував міжнародним освітнім організаціям, які підтримують Україну, позбавляючи країну-агресорку членства та забороняючи будь-яку діяльність на її території.
Ця країна не має моралі та цінностей, вона не заслуговує на доступ до європейської освіти,
– зазначив Сергій Шкарлет.
Також у листі організація зауважила: "Україна пріоритетна країна для Європейського Союзу та ЄФО, тому ми не проводитимемо жодної двосторонньої або регіональної діяльності на території Росії та Білорусі".
Європейський фонд освіти солідарний з Україною та її народом. По завершенні війни ЄФО має у планах активізувати співпрацю з нашою країною. Сама організація зробить усе для того, щоб прискорити розвиток, а також зміцнення професійно-технічної освіти в Україні.
- Зазначимо, що раніше освітні платформи Coursera та EdX оголосили про припинення співпраці з Росією.
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