Європейський суд зобов'язав Вірменію та Азербайджан припинити бойові дії
Європейський суд з прав людини 29 вересня зобов’язав Вірменію та Азербайджан утриматися від військових дій через загострення в Нагірному Карабасі. Крім того, згодом країни повинні повідомити суду про те, які заходи вони вжили для виконання зобов'язань.
Таке рішення суд прийняв через позов Вірменії. Раніше держава зверталася до ЄСПЛ з проханням вжити термінові заходи щодо Азербайджану. Про це повідомили у пресслужбі Європейського суду з прав людини.
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Вважаючи, що нинішня ситуація створює ризик серйозних порушень Конвенції з прав людини, ЄСПЛ прийняв рішення застосувати правило 39 Регламенту суду. Суд закликав як Азербайджан, так і Вірменію утримуватися від заходів, які порушують права населення,
– пояснили в ЄСПЛ.
Додамо, що суд може ввести зобов'язання тільки проти тої держави, яка підписала конвенцію з прав людини. Крім того, він має переглянути всю інформацію та встановити, чи заявник має ризик незворотної шкоди. Фактично правило 39 – це наказ для уряду певної країни негайно вдатися до певних дій.
Головне про конфлікт Вірменії та Азербайджану
- На кордоні Вірменії та Азербайджану 27 вересня поновилися бойові дії. Азербайджан звинуватив Вірменію у початку обстрілів. Натомість Вірменія заявили про два збиті вертольоти й три бепілотники Азербайджану.
- Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває вже понад 30 років. Причиною для нього став азербайджанський регіон, який населяють вірмени.
- У конфлікті двох держав Туреччина підтримує Азербайджан, а Росія – Вірменію.
- 29 вересня Європейський Союз закликав сторони конфлікту до негайного припинення бойових дій.
- Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану, як і вони нашу.
- Вірменія 30 вересня заявила, що готова до мирних переговорів. Однак держава назвала одну умову для цього.