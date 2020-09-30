Європейський суд з прав людини 29 вересня зобов’язав Вірменію та Азербайджан утриматися від військових дій через загострення в Нагірному Карабасі. Крім того, згодом країни повинні повідомити суду про те, які заходи вони вжили для виконання зобов'язань.

Таке рішення суд прийняв через позов Вірменії. Раніше держава зверталася до ЄСПЛ з проханням вжити термінові заходи щодо Азербайджану. Про це повідомили у пресслужбі Європейського суду з прав людини.

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Вважаючи, що нинішня ситуація створює ризик серйозних порушень Конвенції з прав людини, ЄСПЛ прийняв рішення застосувати правило 39 Регламенту суду. Суд закликав як Азербайджан, так і Вірменію утримуватися від заходів, які порушують права населення,

– пояснили в ЄСПЛ.

Додамо, що суд може ввести зобов'язання тільки проти тої держави, яка підписала конвенцію з прав людини. Крім того, він має переглянути всю інформацію та встановити, чи заявник має ризик незворотної шкоди. Фактично правило 39 – це наказ для уряду певної країни негайно вдатися до певних дій.

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