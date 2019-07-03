Європейський парламент обрав віце-президентів

Депутати Європейського парламенту проголосували за обрання віце-президентів законодавчого органу ЄС. Затвердження уже отримали 11 політиків.

Відбувся перший тур голосування, повідомляє "Європейської правди". Затвердження поки отримали 11 з 14 політиків.

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Віце-президентами Європарламенту стали:

Мейрид Макгіннес (ЄНП, Ірландія);

Педро Сільва Перейра (Прогресивний альянс соціалістів і демократів, Португалія);

Райнер Віланд (ЄНП, Німеччина);

Катаріна Барлі (cоціал-демократи, Німеччина);

Отмар Карас (ЄНП, Австрія);

Єва Копач (ЄНП, Польща);

Клара Добрев (Прогресивний альянс соціалістів і демократів, Угорщина);

Діта Хараназова (ALDE, Чехія);

Нікола Бер (ліберали, Німеччина);

Лівія Ярука (ЄНП, Угорщина);

Хейді Хаутала (Зелені, Фінляндія).

Вранці президентом Європейського парламенту обрали італійського соціаліста Давида-Марія Сассолі. Політик представляє Прогресивний альянс соціалістів і демократів.

Сассолі обрали у другому турі, в якому за нього проголосували 345 депутатів з необхідних 334. Всього у голосуванні взяли участь 704 депутати, 37 бюлетенів виявилися недійсними.

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Хто такий Давид-Марія Сассолі?Давид-Марія Сассолі – італійський журналіст та політик, з 2014 року був віце-президентом Європейського парламенту. Окрім завдань комітету, він був членом міжгрупи Європейського парламенту з питань бідності та прав людини.



Кандидатом на посаду нового президента Європарламенту Сассолі був запропонований від Прогресивного альянсу соціалістів і демократів. Політик став сьомим італійцем, що зайняв цю посаду.