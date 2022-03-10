У Європі компанії відмовляються від російської деревини, але не всі

Чимало деревообробних компаній Європи заявили про вихід з російського ринку та відмовилися від деревини з країни-агресори.

Згідно з інформацією видання, щорічно обсяг експорту російської деревини та продуктів з неї становить приблизно 14 мільярдів доларів. Наразі про зупинення бізнесу з Росією заявили деревообробні гіганти Stora Enso, Metsä та UPM.

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Водночас від російської деревини та від бізнесу в країні-терористці відмовилася IKEA. До речі, компанія ухвалила відповідне рішення одна з перших.

Компанії, що продовжують працювати з країною-терористкою

Проте інші великі деревообробні компанії продовжують працювати з агресором, зокрема:

австрійські Egger та Kronospan;

американська International Paper;

міжнародна компанія Mondi.

Представники Mondi нібито "не зацікавлені" у відмові від бізнесу з Росією через закриття фабрики в російському місті Сиктивкарі зокрема. У пресслужбі Верховної Ради України зазначили, що щодо низки подібних компаній чекають рішучих дій від ЄС.

Зауважте, що через російську війну проти Україну ЄС заборонив імпорт деревини з Білорусі, яка є співучасницею країни-терористки. Однак аналогічне рішення щодо Росії наразі відсутнє.

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