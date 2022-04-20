У Європи немає варіантів майбутнього, у яких присутня путінська Росія, – Подоляк

Канцлер Німеччини заявив, що мир, яким його бачить Росія, є неприйнятним. На це відреагували в Офісі Президента України.

Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк зазначив, що Олаф Шольц має рацію. До речі, німецький політик також говорив про важливість не допустити перемоги Росії у війні проти України.

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У Європи немає варіантів майбутнього, у яких присутня путінська Росія. Ні бізнес, ні економіка, ні газові транзити не варті мученицьких смертей тисяч людей від російських ракет і вічного страху перед варварами,

– наголосив Подоляк.

Зауважимо, нещодавно Шольц заявив, що Німеччина не надасть Україні сучасні танки "Леопард". Західні країни вирішили, що слід постачати ту зброю, яку ЗСУ вже вміють використовувати.

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